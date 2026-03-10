L'entreprise AMI de Yann LeCun, ancien responsable de Meta AI, lève 1,03 milliard de dollars pour une approche alternative de l'IA

Advanced Machine Intelligence, la startup fondée par Yann LeCun, ancien responsable scientifique de Meta Platforms, a déclaré mardi avoir levé 1,03 milliard de dollars sur la base d'une évaluation pré-monétaire de 3,50 milliards de dollars, alors qu'elle cherche à commercialiser des systèmes d'intelligence artificielle construits autour du raisonnement, de la planification et des "modèles du monde".

Le financement positionne l'entreprise comme un test de la conviction de LeCun selon laquelle les grands modèles de langage actuels ne sont pas à la hauteur du raisonnement et de l'autonomie de l'homme.

Le tour de table a été mené conjointement par Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital et Bezos Expeditions.

Entre-temps, Meta META.O a intensifié ses efforts de développement de LLM. En juin 2025, la société a réorganisé ses efforts en matière d'IA au sein d'une division appelée Meta Superintelligence Labs, dirigée par l'ancien directeur général de Scale AI, Alexandr Wang.

LeCun a rejoint Meta en 2013 pour fonder Facebook AI Research, plus tard connu sous le nom de FAIR, et est devenu l'un des principaux dirigeants de l'entreprise dans le domaine de l'IA avant de quitter à la fin de l'année 2025.

Dans une interview accordée à Reuters, M. LeCun a déclaré que l'AMI vise à construire des systèmes capables de raisonner et de planifier dans des environnements complexes du monde réel. Il a ajouté que les approches actuelles de l'IA basées sur la prédiction du prochain mot ou pixel ne produiront pas à elles seules des agents intelligents largement capables.

Les clients visés à court terme par l'entreprise sont les organisations exploitant des systèmes complexes, notamment les fabricants, les constructeurs automobiles, les entreprises aérospatiales, les sociétés biomédicales et les groupes pharmaceutiques. "Nous voulons devenir le principal fournisseur de systèmes intelligents, quelle que soit l'application", a déclaré M. LeCun.

Avec le temps, a-t-il ajouté, la technologie pourrait également prendre en charge des applications grand public. "Les consommateurs pourraient interagir avec un robot domestique. Un robot domestique doit être doté d'un certain niveau de bon sens pour comprendre le monde physique."

M. LeCun a indiqué qu'il discutait également avec Meta de la possibilité de déployer la technologie dans ses lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. "C'est probablement l'une des applications potentielles à court terme", a-t-il déclaré.