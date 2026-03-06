L'entreprise allemande Vincorion prévoit une introduction en bourse à Francfort pour exploiter l'appétit des investisseurs pour les technologies de défense

6 mars - Le spécialiste allemand de la défense et de l'énergie critique Vincorion prépare une introduction en bourse à Francfort au cours du premier semestre 2026, a-t-il déclaré vendredi.

Ancienne filiale de Jenoptik JENGn.DE , Vincorion fabrique des générateurs d'énergie de secours pour l'Eurofighter Typhoon et des systèmes de stabilisation qui maintiennent les canons des chars d'assaut stables en mouvement, fournissant des programmes de défense liés à l'Otan.

Ses produits sont utilisés dans les véhicules blindés et les systèmes de défense aérienne tels que IRIS-T et Patriot.

L'introduction en bourse est coordonnée par les banques d'investissement Berenberg, BNP Paribas et J.P. Morgan.

L'offre devrait se composer exclusivement d'actions existantes détenues par le propriétaire de Vincorion, la société de capital-investissement Star Capital Partnership, a indiqué la société.

Star Capital a déjà trouvé des acheteurs pour des actions d'une valeur de 105 millions d'euros. Des fonds de Fidelity, Invesco et T. Rowe Price ont accepté d'acheter ces actions, selon l'entreprise.

AUGMENTATION DES COMMANDES

Vincorian a déclaré que son chiffre d'affaires avaitatteint environ 240 millions d'euros en 2025, contre 200 millions d'euros l'année précédente.

Son carnet de commandes fixes s'élève à environ 435 millions d'euros, reflétant déjà une augmentation des commandes de générateurs et d'électronique de puissance pour les systèmes terrestres et les projets de défense aérienne, et la société a augmenté sa capacité pour répondre à la demande.

Les efforts déployés par l'Europe pour reconstituer ses stocks et accroître ses capacités à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont gonflé les carnets de commandes de l'ensemble de l'industrie de la défense de la région.

L'Allemagne a créé un fonds spécial de 100 milliards d'euros en 2022 et s'est depuis engagée à atteindre l'objectif de 2 % du PIB fixé par l'Otan, tout en signalant de nouvelles augmentations dans le cadre d'un budget régulier à partir de 2027.

Les actions de l'entreprise de défense tchèque Czechoslovak Group < CSG.AS > ont grimpé en flèche lors de leur entrée à la bourse d'Amsterdam en janvier, portant sa valeur de marché à plus de 30 milliards d'euros.