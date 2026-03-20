L'entreprise allemande Vincorion bondit pour ses débuts en bourse après une introduction très largement souscrite

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Les actions du fournisseur allemand de matériel de défense Vincorion V1NC.DE ont bondi d'environ 13,5 % lors de leurs débuts sur le marché de Francfort vendredi, suggérant que la forte demande des investisseurs s'est maintenue après une offre publique initiale sursouscrite à plusieurs reprises. L'action a ouvert à 19,30 euros contre un prix d'offre de 17 euros, donnant au fabricant de systèmes de puissance pour les chars et la défense aérienne une valeur de marché d'environ 980 millions d'euros (1,13 milliard de dollars), par rapport à environ 850 millions d'euros lors de l'introduction en bourse.

L'introduction en bourse, qui s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre d'introductions en bourse prévues cette année dans le secteur de la défense européenne, intervient dans un contexte de forte demande des investisseurs pour les entreprises qui tirent parti de l'augmentation des dépenses militaires. Le carnet d'ordres a été couvert plusieurs fois dans les jours qui ont suivi le lancement, selon les souscripteurs.

Star Capital, société de capital-investissement et principal actionnaire de Vincorion, a vendu jusqu'à 20,3 millions d'actions à un prix fixe de 17 euros chacune, soit un total d'environ 345 millions d'euros.

Les principaux investisseurs de la transaction, dont Fidelity, Invesco et T. Rowe Price, s'étaient engagés à acheter environ un tiers des actions.

(1 dollar = 0,8637 euro)