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L'entreprise allemande TK Elevator déclare qu'aucune décision n'a encore été prise quant à son avenir
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 07:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant allemand d'ascenseurs TK Elevator a déclaré mardi dans un communiqué qu'aucune décision n'a encore été prise quant à son avenir, une introduction en bourse (IPO) restant l'une des options stratégiques.

Bloomberg News a rapporté ce mois-ci que le Finlandais Kone était en pourparlers pour acheter TK Elevator (TKE), citant des sources familières avec le sujet.

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