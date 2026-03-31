L'entreprise allemande TK Elevator déclare qu'aucune décision n'a encore été prise quant à son avenir

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Le fabricant allemand d'ascenseurs TK Elevator a déclaré mardi dans un communiqué qu'aucune décision n'a encore été prise quant à son avenir, une introduction en bourse (IPO) restant l'une des options stratégiques.

Bloomberg News a rapporté ce mois-ci que le Finlandais Kone était en pourparlers pour acheter TK Elevator (TKE), citant des sources familières avec le sujet.