L'entreprise allemande Norma vend son activité de gestion de l'eau à une société américaine pour un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La Commission ajoute un contexte et réécrit l'ensemble du texte) par Alexander Hübner et Linda Pasquini

L'équipementière automobile et industrielle allemande Norma NOEJ.DE va vendre sa lucrative activité de gestion de l'eau à son rival américain Advanced Drainage Systems WMS.N dans le cadre d'une transaction évaluée à 1 milliard de dollars, ont annoncé les deux entreprises mardi.

Suite à cette transaction, Norma devrait perdre environ un quart de son chiffre d'affaires prévu cette année, alors qu'elle s'efforce de devenir un fournisseur industriel plus ciblé.

Les actions de Norma ont ouvert en hausse de 4 % mardi après l'annonce de la transaction. Cependant, elles ont fait marche arrière et se négociaient en baisse de 3,8 % vers 8 heures GMT.

Ces dernières années, la société a développé son activité dans le domaine des technologies d'irrigation et de drainage par le biais d'acquisitions. 90 % des revenus de la division proviennent des États-Unis et les clients sont principalement issus du secteur agricole.

Norma s'attend à des rentrées nettes de fonds de l'ordre de 620 millions à 640 millions d'euros (731 millions à 755 millions de dollars) à la suite de la vente.

Elle prévoit d'utiliser 300 millions d'euros du produit de la vente pour rembourser la dette et de réserver jusqu'à 70 millions d'euros pour des acquisitions potentielles dans le secteur des applications industrielles.

"Le conseil d'administration prévoit de reverser aux actionnaires la part restante des rentrées nettes de fonds", a déclaré Norma dans un communiqué, potentiellement par le biais d'un programme de rachat d'actions dans un premier temps.

L'opération, qu'Advanced Drainage Systems a déclaré vouloir financer avec ses réserves de trésorerie et sa ligne de crédit existante, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.

Norma retirera toutefois l'activité de gestion de l'eau de ses rapports financiers avant cette date, à partir d'octobre, et a revu à la baisse ses prévisions pour l'année entière mardi en conséquence.

Norma s'attend à ce que le chiffre d'affaires des activités poursuivies se situe entre 810 et 830 millions d'euros cette année. Ses prévisions précédentes, incluant l'activité de gestion de l'eau, étaient de 1,1 milliard à 1,2 milliard d'euros.

La société a également revu à la baisse ses prévisions de marge d'EBIT ajusté pour les activités poursuivies, à environ 1 % au maximum, contre une prévision précédente de 6 % à 8 %. (1 dollar = 0,8477 euro)