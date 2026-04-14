L'entreprise allemande Nemetschek rachète HCSS à Thoma Bravo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur allemand de logiciels et d'intelligence artificielle Nemetschek NEKG.DE va acquérir le fournisseur de logiciels de gestion de la construction Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) auprès de Thoma Bravo, ont annoncé les deux entreprises lundi.

Voici quelques détails:

* L'opération combinera HCSS avec Build & Construct, une unité de Nemetschek.

* Nemetschek détiendra environ 72 % du segment Build & Construct, Thoma Bravo détenant environ 28 % en tant qu'actionnaire minoritaire.

* L'entreprise allemande a déclaré qu'elle refinancerait toutes les dettes et tous les passifs existants de HCSS, ce qui aurait un impact sur la position d'endettement net du groupe d'environ 450 millions d'euros (529,07 millions de dollars).

* Thoma Bravo a acquis HCSS en 2021.

* Les deux entreprises prévoient de conclure l'opération au cours du second semestre de l'année.

(1 dollar = 0,8506 euro)