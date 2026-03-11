 Aller au contenu principal
L'entreprise allemande Kloeckner voit ses ventes reculer en raison des effets de prix et de change
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 07:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur allemand d'acier Kloeckner KCOGn.DE a vu ses ventes baisser à 6,38 milliards d'euros (7,42 milliards de dollars) l'an dernier, contre 6,63 milliards d'euros en 2024, les effets de prix et de change ayant fait des ravages.

La société, qui sert principalement les petits et moyens consommateurs d'acier et de métal, fait l'objet d'une offre de rachat de 2,4 milliards de dollars de la part de la société américaine Worthington Steel, ce qui donnerait naissance à la deuxième plus grande société de centres de services sidérurgiques en Amérique du Nord.

Voici quelques détails des résultats de mercredi:

* Les expéditions ont augmenté de 1,8 % en glissement annuel pour atteindre 4,53 millions de tonnes en 2025 grâce à l'expansion du marché de l'entreprise aux États-Unis.

* La perte nette pour les activités poursuivies s'est élevée à 53 millions d'euros, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action négatif de 0,54 euro

* Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation a été positif pour la quatrième année consécutive, à 110 millions d'euros

* Le groupe a déclaré qu'il proposerait un dividende de 0,20 euro par action, stable par rapport à l'année précédente.

* La société basée à Düsseldorf a déclaré qu'elle s'attendait à des expéditions stables en 2026 malgré la cession de huit centres de distribution américains vers la fin de l'année 2025.

* Au premier trimestre, le résultat d'exploitation (Ebitda) avant effets spéciaux matériels devrait se situer entre 20 millions d'euros et 60 millions d'euros, après 21 millions d'euros au quatrième trimestre 2025.

(1 $ = 0,8595 euros)

Valeurs associées

KLOECKNER&CO
11,620 EUR XETRA +5,06%
WORTHINGTON
36,130 USD NYSE -2,01%
