L'entrepreneur chargé de la construction du consulat américain à Milan devra verser 35 millions de dollars à la suite d'une enquête sur les conditions de travail

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* Une entreprise américaine avait fait l'objet d'une enquête pour exploitation présumée de main-d'œuvre

* L'entreprise devra verser près de 20 millions d'euros à ses salariés, sans pour autant reconnaître sa responsabilité

* L'entreprise de construction avait précédemment affirmé son engagement en faveur d'une rémunération équitable

(Ajout des commentaires du ministre italien du Travail aux paragraphes 5 et 6)

par Emilio Parodi

L'entreprise de construction américaine Caddell Construction s'est officiellement engagée à verser 30,941 millions d'euros (35,24 millions de dollars) dans le cadre d'une enquête sur des allégations d'exploitation des travailleurs sur le chantier du nouveau consulat américain à Milan, selon un document consulté par Reuters.

Le géant de la construction basé en Alabama s'est engagé à verser près de 20 millions d’euros aux travailleurs au titre des heures supplémentaires, du remboursement des frais de logement et de l’indemnisation pour préjudice moral, selon un document remis par l’entreprise au parquet de Milan. Il n’a toutefois reconnu aucune responsabilité.

Caddell n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans un communiqué publié en juin, Caddell avait déclaré coopérer de manière proactive avec les autorités judiciaires et s’être « engagé à traiter et à rémunérer les travailleurs de manière équitable ».

La ministre italienne du Travail a qualifié cette opération de “l’une des plus importantes opérations de lutte contre l’exploitation par le travail de ces dernières années”.

“Ce résultat renforce la réputation de l’Italie sur la scène internationale et envoie un message clair… selon lequel l’État n’abandonne pas ses travailleurs les plus vulnérables”, a déclaré dimanche la ministre du Travail, Marina Calderone, dans un communiqué.

L’entreprise est spécialisée dans les projets de grande envergure, notamment des contrats pour des ambassades américaines et des installations militaires.

La filiale italienne de Caddell Construction a fait l’objet d’une enquête pour exploitation présumée de la main-d’œuvre et a été placée sous administration judiciaire le 29 mai, une mesure confirmée par un juge deux semaines plus tard.

Le parquet de Milan et les carabiniers italiens ont accusé l’entreprise de recruter des travailleurs en Inde par l’intermédiaire d’un intermédiaire basé à New Delhi et de les employer “à des horaires épuisants, sous-payés, sans protection de sécurité et sous la menace constante d’un licenciement”.

L’entreprise a également accepté de verser plus de 7 millions d’euros à l’INPS, l’organisme italien de sécurité sociale, et près de 4 millions d’euros à l’Inspection du travail, selon ce document.

Dans la lettre adressée au parquet de Milan, signée par Michael Angelo Ranieri, directeur général de Caddell Construction, et consultée par Reuters, l’entreprise américaine a souligné que ses engagements ne constituaient en aucun cas un aveu de faute.

“De plus, ils n’impliquent aucune acceptation des appréciations juridiques et factuelles formulées par les autorités concernées”, a-t-elle ajouté.

L'AFFAIRE CONTRE L'ENTREPRISE DEVRAIT ÊTRE CLASSÉE SANS SUITE APRÈS LE PAIEMENT

Deux sources directement informées de l’affaire ont indiqué que l’accord prévoyait la régularisation d’environ 500 travailleurs, la reconnaissance par l’État italien des titres de séjour de 270 travailleurs étrangers et le versement d’allocations chômage à 60 travailleurs qui avaient été licenciés.

L’une des deux sources a précisé qu’une fois les paiements effectués, le parquet de Milan devrait demander le classement sans suite de l’affaire visant la filiale italienne de Caddell.

La source a ajouté que le parquet devrait conclure des accords de plaidoyer avec deux dirigeants de Caddell arrêtés dans le cadre de l’enquête.

La construction du consulat américain à Milan a débuté en 2022. Le contrat s’élevait à près de 210 millions de dollars et l’achèvement des travaux était initialement prévu pour 2025, mais cette date a ensuite été repoussée à 2028.

Un porte-parole du Département d’État américain a déclaré à Reuters en juin que les forces de l’ordre américaines coopéraient avec les autorités italiennes et que “le gouvernement américain ne tolère pas l’exploitation par le travail”.

Il s’agit de la dernière d’une série d’enquêtes sur l’exploitation par le travail menées ces dernières années par le procureur de Milan Paolo Storari.

Ces enquêtes ont contraint des entreprises à accorder des droits du travail plus complets à plus de 60 000 travailleurs et ont permis aux autorités de récupérer plus d’un milliard d’euros (1,1 milliard de dollars), tout en alimentant un débat houleux sur la question de savoir si le pouvoir judiciaire italien outrepasse son rôle.

(1 dollar = 0,8779 euro)