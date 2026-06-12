L'entrée en bourse de SpaceX, évaluée à 2.000 milliards de dollars, a suscité à la fois des acclamations, des huées et des manifestations

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* L'introduction en bourse de SpaceX suscite à la fois l'euphorie des investisseurs et de vives critiques concernant la fortune de Musk

* Une foule en liesse se rassemble devant le Nasdaq, tandis que des manifestants se rassemblent devant JP Morgan

* L'introduction en bourse de SpaceX fait de Musk le premier « trillionnaire » au monde

par Joe Brock et David Jeans

Vendredi, l’image d’Elon Musk dominait Times Square depuis l’écran géant de la Bourse Nasdaq, tandis que les touristes à l’extérieur prenaient des selfies, que les investisseurs de SpaceX en t-shirts souriaient devant leur nouvelle fortune et que les caméras de presse se bousculaient pour trouver la meilleure place.

« Si quelqu’un m’avait dit que ça allait arriver, je lui aurais répondu: “Mec, tu dois fumer du crack de très bonne qualité” », a déclaré Musk dans une allocution vidéo célébrant l’entrée en Bourse de SpaceX. « Je donnais à SpaceX moins de 10 % de chances de réussir. » Les réactions mondiales à l’introduction en Bourse de SpaceX – qui valorise l’entreprise à plus de 2.000 milliards de dollars et a fait de Musk le premier « trillionnaire » au monde – vont de l’euphorie des investisseurs à l’admiration des fans, en passant par les critiques acerbes des politiciens et du grand public qui le voient comme un symbole de l’accroissement des inégalités mondiales.

À Starbase, où SpaceX lance ses fusées Starship à la frontière texane avec le Mexique, des fans enthousiastes ont fait le déplacement de loin dans l’espoir d’apercevoir Musk. Lesley Varin, originaire de l’État de Washington, a entouré sa voiture de peluches tenant des pancartes manuscrites célébrant SpaceX. L’une d’elles disait: « Félicitations Elon, une grande première! » Quelques minutes après l’entrée en Bourse de SpaceX au Nasdaq, Goldman Sachs a publié une photo sur X montrant des employés portant des chaussures Nike personnalisées aux couleurs de SpaceX. Musk lui-même a publié une photo de banquiers de Morgan Stanley célébrant l’introduction en Bourse.

Mais l’enthousiasme s’accompagnait d’inquiétudes tout aussi vives concernant le pouvoir croissant de Musk. La veille de l’introduction en Bourse, une effigie d’Elon Musk de la taille d’une maison a été installée devant le bâtiment du Nasdaq, le représentant torse nu et mettant en évidence les problèmes liés aux images sexualisées de mineurs sur Grok, le chatbot IA de Musk.

Vendredi, des manifestants ont défilé devant le siège de JPMorgan lors d’un rassemblement « Stop Musk » qui, selon les organisateurs, visait à perturber une fête organisée par le directeur général Jamie Dimon pour l’entreprise. Une pancarte, selon un post sur Threads, , disait: « Envoyez les milliardaires sur Mars. »

MANIFESTATION CONTRE MUSK, LE TRILLIONNAIRE

La sénatrice Elizabeth Warren, qui milite depuis longtemps contre les inégalités de richesse, a déclaré que le fait que Musk devienne « trillionnaire » était le reflet d’une « économie truquée ».

« Nous vivons à une époque où de plus en plus de gens s’accrochent désespérément pour survivre dans cette économie », a déclaré Warren sur X. « Ce jalon d’aujourd’hui devrait être un signal d’alarme. »

En Pologne, où la fortune personnelle de Musk dépasse désormais le PIB total du pays, les citoyens ont exprimé leur stupéfaction face à l’ampleur colossale de sa fortune. « Derrière cet argent se cache la volonté imposée d’une personne qui, pour parler franchement, est assez atypique sur le plan psychologique », a déclaré Janusz Wojczakowski, un enseignant et philosophe polonais de 82 ans.

Mais Musk, vêtu d’une veste en cuir noir, a profité de son message vendredi pour présenter SpaceX comme un moyen pour tout un chacun de vivre l’expérience du voyage spatial. « Nous voulons vous emmener là-bas, pas seulement quelques astronautes. Nous parlons de vous, littéralement de vous », a-t-il déclaré.

À Times Square, un investisseur de la première heure qui a pris une participation dans SpaceX via un family office en 2020 a posé pour des selfies avec quatre amis portant des t-shirts SpaceX assortis. Il a déclaré s’attendre à ce que le titre fasse un bond lors de son introduction en Bourse, l’offre limitée venant à la rencontre d’une forte demande de la part des investisseurs particuliers et des fonds indiciels, qui suivent les principaux marchés.

Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait partie des milliers de millionnaires que cette introduction en Bourse allait créer, il a ajouté: « On verra… Je ne vends pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué. »