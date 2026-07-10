L'enseigne de mode Tailored Brands annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur l'entreprise et le contexte de son introduction en bourse)

Le distributeur de mode Tailored Brands a annoncé vendredi une hausse de son chiffre d’affaires trimestriel dans son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis.

Le distributeur, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice net de 44,9 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 681,8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 2 mai, contre un bénéfice net de 50,7 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 644,4 millions de dollars un an plus tôt.

Le nombre d’actions à émettre et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés.

Cette introduction en bourse intervient alors que le marché américain des introductions en bourse bénéficie de marchés boursiers plus dynamiques, d’une amélioration des valorisations et d’une demande croissante de capitaux dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Les introductions en bourse dans le secteur de la consommation ont également repris de la vigueur après que les droits de douane généralisés imposés par le président américain Donald Trump ont freiné l’activité l’année dernière. Le distributeur de vêtements pour femmes Reformation a également déposé une demande d’introduction en bourse le mois dernier.

Tailored Brands est un distributeur spécialisé dans la mode masculine, proposant notamment des costumes, des tenues de cérémonie et des tenues « business casual ». L’entreprise exploite plus de 1 000 magasins en Amérique du Nord.

Parmi ses marques figurent les enseignes de prêt-à-porter masculin Men's Wearhouse, Jos. A. Bank et Moores, ainsi que l'enseigne familiale K&G Fashion Superstore.

L'entreprise avait déposé le bilan en 2020 après avoir été touchée par la crise du coronavirus, mais a depuis redressé sa situation . Elle avait déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse dès le mois d'avril.

À la suite de la faillite, le fonds spéculatif Silver Point Capital a acquis une participation importante dans la société et restera l’actionnaire majoritaire après l’introduction en bourse.

La société prévoit d’utiliser le produit de l’opération pour rembourser ses dettes et pour ses besoins généraux, notamment le fonds de roulement, les frais d’exploitation et les dépenses d’investissement.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies figurent parmi les chefs de file de l’opération. La société a l’intention de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole "MENW".