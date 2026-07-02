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L'enseigne australienne Coles poursuit sa baisse après avoir confirmé être en pourparlers en vue d'acquérir Greencross Pet Wellness
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 03:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** Coles COL.AX , le deuxième distributeur alimentaire australien, poursuit sa baisse entamée mercredi, son titre reculant jusqu’à 2,4 % à 22,8 dollars australiens ** Coles a déclaré mercredi qu’il était en pourparlers pour acquérir le groupe de produits pour animaux de compagnie Greencross Pet Wellness auprès de la société américaine de capital-investissement TPG

** Selon les médias, TPG envisagerait de céder Greencross pour environ 4 milliards de dollars australiens (2,76 milliards de dollars), ce qui correspondrait à la valorisation envisagée dans le cadre d’une éventuelle introduction en bourse

** Le titre a clôturé en baisse de 1,3 %, ramenant ses gains depuis le début de l'année à 7,5 %

(1 $ = 1,4507 dollars australiens)

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