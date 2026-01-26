L'enquête Ifo révèle que le climat des affaires en Allemagne est resté inchangé en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'indice Ifo reste à 87,6, en dessous des prévisions de 88,2

*

L'indice reflète l'incertitude due aux tensions géopolitiques et aux menaces tarifaires

*

L'économie devrait se redresser lentement malgré les mesures fiscales

(Ajout de commentaires d'économistes à partir du paragraphe 6) par Maria Martinez

Le moral des entreprises allemandes est resté inchangé en janvier par rapport au mois précédent, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur une légère amélioration, selon une enquête réalisée lundi.

L'institut Ifo a déclaré que son indice du climat des affaires était resté stable à 87,6, comme en décembre. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une légère augmentation à 88,2.

"L'économie allemande commence la nouvelle année sans élan", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest.

La lecture doit être prise avec une pincée de sel, car on ne sait pas si la plupart des répondants à l'enquête ont soumis leurs réponses avant ou après la décision du président américain Donald Trump de ne pas imposer de droits de douane supplémentaires à plusieurs pays européens, a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING.

"L'indice Ifo inchangé reflète l'incertitude qui a de nouveau frappé l'économie allemande sur fond de tensions géopolitiques et de menaces tarifaires", a déclaré Brzeski.

Les évaluations de la situation actuelle ont été revues légèrement à la hausse, l'indicateur progressant à 85,7 en janvier contre 85,6 un mois plus tôt.

L'année dernière, le parlement allemand a approuvé des plans pour une augmentation massive des dépenses , y compris un fonds spécial de 500 milliards d'euros (593 milliards de dollars)pour l'infrastructure et des plans pour retirer en grande partie l'investissement dans la défense des règles qui plafonnent l'emprunt.

"Par rapport aux immenses plans d'endettement des politiciens, c'est une déception", a déclaré Alexander Krueger, économiste en chef chez Hauck Aufhaeuser Lampe, notant que le sentiment n'a pas encore bénéficié de l'ensemble des mesures fiscales.

L'ÉCONOMIE NE SE REDRESSERA QU'AVEC HÉSITATION

Les attentes se sont légèrement assombries, tombant à 89,5 contre 89,7 le mois précédent.

"L'indice Ifo allemand plus faible que prévu en janvier a jeté un peu d'eau froide sur les attentes selon lesquelles l'économie allemande pourrait enfin se redresser", a déclaré Franziska Palmas, économiste senior pour l'Europe chez Capital Economics.

Après deux années de contraction et une croissance modeste de 0,2 % en 2025, la croissance devrait s'accélérer cette année grâce aux mesures fiscales du chancelier Friedrich Merz.

Toutefois, Mme Palmas a déclaré que la reprise sera plus lente que ce que la plupart des gens anticipent, prévoyant une croissance de 0,8 %.

De nombreuses entreprises sont déçues par le manque de réformes générales, a déclaré Joerg Kraemer, économiste en chef à la Commerzbank.

"Le paquet fiscal du gouvernement allemand ne tombe donc pas sur un terrain fertile", a déclaré M. Kraemer. "L'économie ne devrait se redresser que de manière hésitante cette année."

Les données sectorielles ont montré que l'indice a augmenté de manière significative dans l'industrie manufacturière, le commerce de détail et la construction, tandis que le climat des affaires dans les services s'est détérioré.

(1 dollar = 0,8429 euro)