 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'enquête Ifo révèle que le climat des affaires en Allemagne est resté inchangé en janvier
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'indice Ifo reste à 87,6, en dessous des prévisions de 88,2

*

L'indice reflète l'incertitude due aux tensions géopolitiques et aux menaces tarifaires

*

L'économie devrait se redresser lentement malgré les mesures fiscales

(Ajout de commentaires d'économistes à partir du paragraphe 6) par Maria Martinez

Le moral des entreprises allemandes est resté inchangé en janvier par rapport au mois précédent, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur une légère amélioration, selon une enquête réalisée lundi.

L'institut Ifo a déclaré que son indice du climat des affaires était resté stable à 87,6, comme en décembre. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une légère augmentation à 88,2.

"L'économie allemande commence la nouvelle année sans élan", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest.

La lecture doit être prise avec une pincée de sel, car on ne sait pas si la plupart des répondants à l'enquête ont soumis leurs réponses avant ou après la décision du président américain Donald Trump de ne pas imposer de droits de douane supplémentaires à plusieurs pays européens, a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING.

"L'indice Ifo inchangé reflète l'incertitude qui a de nouveau frappé l'économie allemande sur fond de tensions géopolitiques et de menaces tarifaires", a déclaré Brzeski.

Les évaluations de la situation actuelle ont été revues légèrement à la hausse, l'indicateur progressant à 85,7 en janvier contre 85,6 un mois plus tôt.

L'année dernière, le parlement allemand a approuvé des plans pour une augmentation massive des dépenses , y compris un fonds spécial de 500 milliards d'euros (593 milliards de dollars)pour l'infrastructure et des plans pour retirer en grande partie l'investissement dans la défense des règles qui plafonnent l'emprunt.

"Par rapport aux immenses plans d'endettement des politiciens, c'est une déception", a déclaré Alexander Krueger, économiste en chef chez Hauck Aufhaeuser Lampe, notant que le sentiment n'a pas encore bénéficié de l'ensemble des mesures fiscales.

L'ÉCONOMIE NE SE REDRESSERA QU'AVEC HÉSITATION

Les attentes se sont légèrement assombries, tombant à 89,5 contre 89,7 le mois précédent.

"L'indice Ifo allemand plus faible que prévu en janvier a jeté un peu d'eau froide sur les attentes selon lesquelles l'économie allemande pourrait enfin se redresser", a déclaré Franziska Palmas, économiste senior pour l'Europe chez Capital Economics.

Après deux années de contraction et une croissance modeste de 0,2 % en 2025, la croissance devrait s'accélérer cette année grâce aux mesures fiscales du chancelier Friedrich Merz.

Toutefois, Mme Palmas a déclaré que la reprise sera plus lente que ce que la plupart des gens anticipent, prévoyant une croissance de 0,8 %.

De nombreuses entreprises sont déçues par le manque de réformes générales, a déclaré Joerg Kraemer, économiste en chef à la Commerzbank.

"Le paquet fiscal du gouvernement allemand ne tombe donc pas sur un terrain fertile", a déclaré M. Kraemer. "L'économie ne devrait se redresser que de manière hésitante cette année."

Les données sectorielles ont montré que l'indice a augmenté de manière significative dans l'industrie manufacturière, le commerce de détail et la construction, tandis que le climat des affaires dans les services s'est détérioré.

(1 dollar = 0,8429 euro)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé tire un chariot rempli de vêtements de seconde main destinés au tri au centre de recyclage « Le Relais » à Acigné, près de Rennes, Le 21 juillet 2025. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Vêtements usagés : en France, moins d’un tiers est collecté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.01.2026 11:27 

    La filière française de collecte des vêtements traverse une crise depuis plus d’un an. Avec des emplois menacés et des tonnes de textiles exportées à l’étranger, le gouvernement prépare une réforme prévue pour mars 2026. Débordé par les flux massifs de l'ultra ... Lire la suite

  • Des passants sur la 6e avenue en pleine tempête de neige à New York le 25 janvier 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Une tempête hivernale majeure fait au moins 11 morts aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 26.01.2026 11:23 

    Un froid polaire persistait lundi sur une large partie des Etats-Unis où une tempête hivernale majeure a causé la mort d'au moins onze personnes, privant également plus d'un million de foyers d'électricité et clouant au sol des milliers d'avions. Les autorités ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.01.2026 11:18 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC : * MERCK MRK.N ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank