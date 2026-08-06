L'enquête américaine sur la cyclosporose liée à la consommation de laitue s'étend désormais à 15 États

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des sources, ajout du nombre de nouveaux cas au paragraphe 5) par Siddhi Mahatole et Sneha S K

Les autorités sanitaires américaines ont élargi leur enquête sur une épidémie de cyclosporiase liée à de la laitue iceberg provenant du centre du Mexique après avoir détecté des cas dans six États supplémentaires, portant le total à 15 États, ont déclaré mercredi la FDA et le CDC.

Les États nouvellement concernés sont le Missouri, l’Arkansas, l’Iowa, le Nebraska, le New Hampshire et la Caroline du Nord, a précisé la source.

La chaîne de restauration rapide Salad and Go s’est déclarée en faillite mardi, indiquant dans un communiqué qu’elle fermait plus de 70 de ses établissements restants et citant l’épidémie de cyclosporose comme l’un des facteurs à l’origine de cette décision, aux côtés de la hausse des prix de l’essence et de la baisse des dépenses de consommation.

Le nombre de cas de cyclosporose aux États-Unis a atteint des niveaux records cette année; l’épidémie actuelle figure parmi les plus importantes épidémies d’origine alimentaire de l’histoire récente des États-Unis, et les autorités sanitaires continuent de rechercher les sources de la maladie au-delà de la laitue iceberg. Le nombre total de cas associés à cette épidémie touchant plusieurs États s'élève désormais à 6.358 cas signalés dans 15 États, avec au moins 278 hospitalisations, ont indiqué le CDC et la FDA. La surveillance effectuée par ces agences accuse un retard de plusieurs semaines par rapport aux déclarations des États. La FDA et le CDC ont d’abord identifié une épidémie dans cinq États liée à la consommation de laitue dans les restaurants Taco Bell d’ YUM.N , filiale de Yum Brands. Ils ont ensuite désigné Taylor Farms, situé dans le centre du Mexique, comme la source de cette laitue. Le 24 juillet, ils ont étendu le nombre d’États touchés par l’épidémie à neuf .

La cyclosporose peut être contractée par la consommation d’aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou d’eau contaminée par des matières fécales, et peut provoquer des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux. C’est dans le Michigan que l’épidémie a été la plus grave: le nombre de cas y a explosé depuis juin et l’État a signalé les deux premiers décès liés à cette épidémie. Il a précisé que ces deux personnes souffraient de pathologies sous-jacentes graves. Par ailleurs, le ministère mexicain de la Santé a déclaré qu’il menait une enquête dans la région touristique de Quintana Roo après que les autorités sanitaires britanniques ont signalé des cas de cyclosporiase chez des voyageurs ayant séjourné dans cette région.

BAISSE DE LA FRÉQUENTATION DES RESTAURANTS Les consommateurs américains achètent moins de laitue et évitent certaines chaînes de restaurants, l’épidémie suscitant des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire.

La fréquentation chez Taco Bell a baissé chaque jour depuis le 13 juillet, sauf le 28 juillet, date à laquelle la chaîne a organisé une opération promotionnelle. Le 1er août, la fréquentation a reculé de 11,1 % par rapport à la moyenne des samedis entre le 1er janvier et le 6 juillet, contre une baisse de 19,1 % la semaine précédente, selon les données de Placer.ai.

Salad and Go procède à la fermeture de ses établissements depuis septembre 2025, une situation aggravée par des frais généraux élevés et des difficultés de trésorerie persistantes, a-t-elle indiqué dans son dossier. À son apogée, l’entreprise exploitait au total 146 établissements en Arizona, au Nevada, au Texas et en Oklahoma.

L’entreprise a déclaré ne pas être la seule à connaître des difficultés financières liées à l’épidémie de cyclospora, citant un rapport indiquant que la fréquentation chez certains de ses concurrents avait baissé de 3,15 % à 11,5 %. « Dans le secteur de la restauration rapide décontractée, qui fonctionne avec des marges très serrées, une baisse des ventes de cet ordre est dévastatrice. »

Le nombre de cas n’a cessé d’augmenter aux États-Unis ces derniers mois, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), avec des signalements provenant de 47 États, alors que les CDC enquêtent sur plusieurs foyers de cas de cyclosporose, dont une épidémie touchant plusieurs États et liée à la laitue iceberg.

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé mercredi 12.218 cas liés à une épidémie de cyclosporose, soit une augmentation de 710 cas depuis leur dernière mise à jour la veille. L’État a également fait état de 193 hospitalisations au 30 juillet.

Un porte-parole du département de la santé de l’Arkansas a également confirmé que cet État figurait parmi les six nouveaux États que le CDC ajoute à la liste des États touchés par cette épidémie. L’Arkansas comptait 205 cas d’infection mercredi.

La Caroline du Nord a signalé 149 nouveaux cas depuis le 28 juillet, ainsi que neuf nouvelles hospitalisations, selon les données du département de la santé de l'État.

« Les expositions liées à Taco Bell ou à la laitue ne représentent qu’une petite partie de l’augmentation globale des cas de cyclosporose observée en Caroline du Nord ces derniers mois », a déclaré le département de la santé de l’État de Caroline du Nord dans un communiqué, ajoutant qu’une baisse du nombre de nouveaux cas suggère que les principales sources d’exposition ont déjà été éliminées de la chaîne alimentaire.