L'engouement pour la tech fait passer la géopolitique au second plan à Wall Street

En dépit de l'escalade militaire dans le golfe Persique, les futures sur le S&P 500 ( 0,4%) et le Nasdaq 100 ( 1,3%) préfigurent un début de séance du bon pied à Wall Street, soutenu par un regain d'intérêt des investisseurs pour les valeurs technologiques.

"Le S&P 500 devrait ouvrir en hausse mardi, porté par un rebond des actions des semi-conducteurs. Ce dernier compense le poids que représente une nouvelle nuit d'opérations militaires au Moyen-Orient", estime Paolo Broccardo, CEO de BankPro.

"Les actions des fabricants de puces récupèrent une partie de leurs pertes après plusieurs semaines de ventes. Tout rachat à bon compte soutenu pourrait aider à inverser la tendance et à pousser le marché dans son ensemble vers le haut", poursuit-il.

Le professionnel prévient néanmoins que ce rebond reste soumis au calendrier des résultats de cette semaine, les marchés se tournant avec une certaine prudence vers les prochaines publications des méga-capitalisations, comme Alphabet et Tesla, mercredi soir.

"Les investisseurs surveilleront les bénéfices et les dépenses des hyperscalers, à la recherche d'indices sur la dynamique de la demande en puces et les niveaux de revenus des services basés sur l'intelligence artificielle", précise Paolo Broccardo.

Selon lui, la publication de bénéfices solides et de prévisions résilientes pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur, alors qu'une déception pourrait, au contraire, raviver la pression vendeuse sur les actions.

Un oeil sur l'escalade dans le golfe Persique

Les marchés devraient toutefois garder un oeil sur la situation au Moyen-Orient. La poursuite des hostilités dans le golfe Persique continue de susciter un sentiment d'inquiétude, les États-Unis et l'Iran ayant de nouveau échangé des tirs durant la nuit.

Téhéran affirme ainsi avoir visé de nouvelles cibles militaires américaines à Bahreïn et au Koweït, tandis que l'armée américaine a, elle, déclaré avoir conclu une 10e nuit de bombardements d'affilée contre la République islamique.

Cette poursuite de l'escalade militaire, que rien ne semble pour l'heure en mesure d'enrayer, se répercute naturellement sur les cours du pétrole, avec un baril de WTI grimpant de 2,9% vers 84,8 USD et un baril de Brent gagnant 2% à 90,6 USD.

3M attendu en forte hausse après un relèvement de ses prévisions annuelles

Dans l'attente des publications des géants technologiques dans les jours à venir, les opérateurs pourront réagir à celles diffusées ce mardi par certains poids lourds de la cote, et devraient notamment saluer celle du conglomérat industriel 3M.

À l'occasion de la publication de résultats du 2e trimestre 2026 supérieurs aux attentes, le propriétaire des marques Post-it, Scotch, Nexcare et Scotch-Brite a en effet fait part d'un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026.

Le constructeur automobile GM est, au contraire, attendu en berne à l'ouverture, un relèvement de ses objectifs annuels et un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu ne suffisant pas à éclipser des bénéfices largement inférieurs aux attentes.

De même, le groupe de services parapétroliers Halliburton pourrait connaître un début de séance difficile, les investisseurs ne se satisfaisant pas d'un BPA trimestriel stable en comparaison annuelle et à peine supérieur au consensus de marché.