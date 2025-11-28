L'énergie d'outre-mer, y compris Sakhaline-1, est importante pour la sécurité énergétique, selon le Japon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère japonais de l'Industrie a déclaré jeudi en fin de journée qu'il était extrêmement important pour la sécurité énergétique du Japon d'obtenir de l'énergie de l'étranger, y compris du projet Sakhaline, lorsqu'il a été interrogé sur les sanctions américaines imposées à un actionnaire clé du projet Sakhaline-1.

Le mois dernier, Washington a sanctionné les majors pétrolières russes Rosneft ROSN.MM , actionnaire du projet Sakhaline-1, et Lukoil LKOH.MM dans le cadre de la mesure la plus récente visant à contraindre le Kremlin à mettre fin à la guerre en Ukraine. La dérogation permettant de mettre fin aux opérations sur le site a expiré le 21 novembre.

"Le gouvernement japonais continue de reconnaître que la sécurisation de l'énergie provenant de l'étranger, y compris le projet Sakhaline, est extrêmement importante pour la sécurité énergétique du Japon", a déclaré le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie dans un communiqué transmis à Reuters.

"Nous prendrons les mesures nécessaires pour veiller à ce que la stabilité de l'approvisionnement énergétique du Japon ne soit pas compromise", a ajouté le communiqué, tout en refusant de commenter spécifiquement l'impact des sanctions sur le projet dont le METI est actionnaire.

L'entreprise américaine ExxonMobil XOM.N , qui détenait une participation de 30 % dans Sakhaline-1, a quitté la Russie en 2022 après l'invasion massive de l'Ukraine par le Kremlin en février de la même année.

Avant le départ d'Exxon, Rosneft et l'Indien ONGC Videsh

ONVI.NS détenaient chacun une participation de 20 % dans le projet et 30 % étaient contrôlés par le consortium SODECO impliquant le METI, Marubeni 8002.T , Itochu 8001.T , Japan Petroleum Exploration 1662.T et Inpex 1605.T .