L'empoisonnement de Navalny est "absolument condamnable", dit Washington

WASHINGTON, 2 septembre (Reuters) - La Maison blanche juge l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny "absolument condamnable", a dit mercredi le Conseil américain à la Sécurité nationale (NSC) sur son compte Twitter. Moscou a déjà eu recours au Novitchok par le passé, rappelle le NSC qui indique que les Etats-Unis "coopéreront avec leurs alliés et avec la communauté internationale pour que ceux qui ont commis cet acte en Russie soient mis devant leurs responsabilités, peu importe le niveau auquel les preuves mèneront, et qu'il soit mis fin à leurs activités malveillantes." (Jonathan Landay; version française Nicolas Delame)

