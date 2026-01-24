« L'emploi, l'emploi, l'emploi », tel est le mantra de l'IA à Davos, alors que les craintes passent au second plan

Les dirigeants sont optimistes quant à l'IA malgré les craintes de bulle spéculative et de pertes d'emplois

Les projets de Cisco réalisés plus rapidement avec l'IA, selon son président

Bill Gates estime que la société doit se préparer à la perturbation causée par l'IA

par Jeffrey Dastin

Le froid mordant, les tensions politiques et les doutes sur l'intelligence artificielle n'ont pas freiné l'enthousiasme des chefs d'entreprise à Davos quant à la capacité de la technologie à créer des emplois.

Les principaux dirigeants de la réunion annuelle du Forum économique mondial ont déclaré que si des emplois disparaissaient, de nouveaux apparaîtraient, et deux d'entre eux ont affirmé à Reuters que l'IA servirait d'excuse aux entreprises qui prévoyaient de toute façon des licenciements.

Les porte-drapeaux de l'expansion de l'IA, qui se chiffre en billions de dollars, dont le titan des puces Jensen Huang, ont déclaré que la technologie annonçait des salaires plus élevés et davantage d'emplois pour les plombiers, les électriciens et les ouvriers de l'industrie sidérurgique.

"L'énergie crée des emplois. L'industrie des puces crée des emplois. La couche d'infrastructure crée des emplois", a déclaré le directeur général de Nvidia NVDA.O lors de la réunion qui s'est tenue dans la station de montagne suisse.

"Des emplois, des emplois, des emplois", a ajouté M. Huang.

Cet optimisme contrastait avec un conflit commercial potentiel qui s'était répercuté sur Davos jusqu'à ce que le président américain Donald Trump parvienne à un accord pour annuler les droits de douane et éviter un découplage sécuritaire avec l'Europe au sujet du Groenland.

Mais le scepticisme à l'égard de l'IA est resté sous-jacent.

Les délégués ont discuté de la manière dont les chatbots pourraient conduire les consommateurs à la psychose et au suicide, tandis que les dirigeants syndicaux se sont interrogés sur le coût des récentes avancées technologiques.

"L'IA est vendue comme un outil de productivité, ce qui signifie souvent faire plus avec moins de travailleurs", a déclaré Christy Hoffman, secrétaire générale d'UNI Global Union, qui compte 20 millions de membres.

VERS LES rendements

Matthew Prince, directeur général de la société de sécurité Internet Cloudflare NET.N , a déclaré lors d'un entretien avec Reuters dans un restaurant de montagne au-dessus de Davos que l'IA continuerait à progresser et que des développeurs courageux pourraient surmonter les problèmes de marché ou de financement.

M. Prince, qui a déclaré préférer les réunions de six minutes en télésiège aux salles de conférence sans fenêtres, a mis en garde contre le fait que l'IA pourrait devenir si dominante à l'avenir que les petites entreprises seraient évincées tandis que des agents autonomes s'occuperaient des demandes d'achat des consommateurs.

Ces dernières années, les entreprises se sont interrogées sur la manière d'aller au-delà des projets pilotes d'IA malheureux et de tirer parti de l'engouement pour l'IA lancé par ChatGPT en 2022.

Rob Thomas, directeur commercial d'IBM IBM.N , a déclaré que l'IA a atteint un stade où il peut y avoir un retour sur investissement. "Vous pouvez vraiment commencer à automatiser des tâches et des processus commerciaux", a-t-il déclaré à Reuters.

Toutefois, PwC a déclaré que seul un directeur général sur huit interrogé récemment par le cabinet de conseil pensait que l'IA réduisait les coûts et générait des revenus plus difficiles à obtenir. De plus, des questions subsistent quant au modèle d'entreprise qui pourrait compenser les énormes dépenses de l'IA.

Cathinka Wahlstrom, directrice commerciale de BNY BK.N , a déclaré que l'IA avait porté ses fruits en réduisant le temps de recherche nécessaire à l'intégration d'un nouveau client de deux jours à 10 minutes.

Au cours du dernier mois et demi, des projets que l'entreprise de réseaux Cisco CSCO.O considérait comme trop fastidieux à entreprendre - nécessitant 19 années-hommes de travail - sont désormais réalisés en quelques semaines, a déclaré son président Jeetu Patel lors d'une interview.

"La manière dont nous codons a été repensée", a déclaré M. Patel, ajoutant que les développeurs de logiciels devraient adopter l'IA non seulement pour la productivité, mais aussi pour "être pertinents" à long terme.

EFFECTIFS STABLES

Rob Goldstein, directeur de l'exploitation de BlackRock

BLK.N , a déclaré lors d'une table ronde avec les médias que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avait obtenu près de 700 milliards de dollars de nouveaux actifs nets de clients l'année dernière, considérant l'IA comme un moyen d'expansion des activités plutôt que comme un moyen de réduction de la main-d'œuvre.

"Nous nous efforçons de maintenir nos effectifs au même niveau tout en poursuivant notre croissance", a déclaré M. Goldstein.

Parallèlement, Amazon.com AMZN.O prévoit une deuxième série de réductions la semaine prochaine dans le cadre d'un objectif plus large de suppression de quelque 30 000 emplois dans l'entreprise, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier.

Selon Luc Triangle, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, l'inquiétude concernant l'emploi persiste en dépit des assurances données par les entreprises, en partie parce que les travailleurs n'ont guère leur mot à dire dans le déploiement de l'IA.

Dans ces conditions, les travailleurs voient l'IA "comme une menace", a-t-il ajouté.

Pour Bill Gates, philanthrope milliardaire et cofondateur de Microsoft MSFT.O , le monde doit "se préparer aux opportunités et aux bouleversements que l'IA apportera".

"Votre économie devient plus productive", a déclaré M. Gates à Reuters. "C'est généralement une bonne chose."

M. Gates a cité la taxation des activités d'IA comme une idée potentielle pour aider les travailleurs, tout en appelant les politiciens à se familiariser davantage avec la technologie.

"Il y a certainement des problèmes, mais ils peuvent tous être résolus", a ajouté M. Gates à propos de l'IA en général.

Davos s'est largement achevé jeudi sur l'optimisme d'Elon Musk, fondateur de SpaceX et directeur général de Tesla

TSLA.O , qui a parlé de son objectif de protéger la civilisation et de la rendre interplanétaire.

"Pour la qualité de vie, il vaut mieux être optimiste et avoir tort, plutôt que pessimiste et avoir raison", a déclaré M. Musk dans une salle de congrès bondée, avant d'être escorté vers la sortie par une cuisine, évitant ainsi les journalistes qui l'attendaient.