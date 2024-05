L'emploi intérimaire en recul de 4,5% sur un an en avril (Prism'emploi)

(AOF) - En mars 2024, l’emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représente 716 300 équivalents temps plein (ETP), en baisse de 4,5 % sur un an, soit 33 000 ETP de moins qu’en mars 2023. C’est ce qu’annonce Prism’emploi, l'organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire et de recrutement, soulignant que ce mois-ci est marqué par une moindre dégradation au regard du mois de février, pour partie en raison d’un effet de base plus favorable. A l’exception des services, tous les secteurs sont orientés à la baisse par rapport à l’an dernier.

Avec -7,7 %, l'industrie accentue sa dégradation et affiche la tendance sectorielle la plus négative. Pour la première fois depuis février 2023, ce n'est pas dans le secteur du commerce que le recours à l'intérim diminue le plus (-5,2 %). L'emploi intérimaire connait au contraire une légère amélioration dans le secteur des services, porté par la consommation des ménages (+0,4 %).