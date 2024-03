L'emploi intérimaire en baisse de 9,8% en janvier 2024 (Prism'emploi)

(AOF) - En janvier 2024, l’emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représente 632400 équivalents temps plein (ETP), soit 68 500 ETP de moins qu’en janvier 2023. Selon Prism’emploi, l'organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire et de recrutement, cela correspondant à une baisse de 9,8% sur un an. L’évolution du mois de janvier est donc caractérisée par une nette dégradation comparée à celle de décembre 2023 (-2%). Avec -10,7%, la baisse dans l’industrie s’accentue et tombe sous la tendance moyenne.

Après une légère progression au second semestre 2023, le BTP enregistre ce mois-ci, un véritable décrochage : -10,8%. C'est cependant dans le commerce que le recul du travail temporaire demeure le plus préoccupant avec une chute de 12%.

Prism'emploi souligne que les salariés les plus qualifiés comme les cadres et professions intermédiaires (-4,7%) et les ouvriers qualifiés (-9,2%) sont moins sanctionnés que les ouvriers non qualifiés (-11,2%) et les employés (-12,1%).