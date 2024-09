L'emploi intérimaire en baisse de 8,4% en juillet (Prism'emploi)

(AOF) - En juillet 2024, l’emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représente 783 000 équivalents temps plein (ETP), soit environ 70 500 ETP de moins qu’en juillet 2023, correspondant à une baisse de 8,4% sur un an. C’est ce qu’annonce Prism’emploi, l'organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire et de recrutement, précisant que la tendance observée se situe 1,4 point en dessous de l’évolution moyenne des sept premiers mois de l’année (-7%).

Ce chiffre "marque une nette dégradation par rapport à la situation de juin 2024 (-4,1%) " souligne l'organisation, précisant que cela "doit néanmoins être interprétée avec prudence, l'activité des entreprises ayant été perturbée par les incertitudes liées à la situation politique et certaines contraintes consécutives à l'organisation des Jeux Olympiques".

Avec -2,3%, le secteur du BTP "se démarque en faisant mieux qu'en juin" (-3,8%) et se situant 6 points au-dessus de la tendance moyenne, tandis qu'avec -9,4% l'industrie, "toujours pénalisée par la conjoncture automobile, enregistre une nouvelle dégradation".

"Avec respectivement -9,9% et -11,3%, les métiers du tertiaire, c'est-à-dire les cadres et professions intermédiaires d'une part et les employés d'autre part, sont plus impactés que les cols bleus : les ouvriers qualifiés enregistrent une baisse de 6,8 % et les ouvriers non qualifiés de 8,7%".