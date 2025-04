L'emploi intérimaire en baisse de 7,4% sur un an en février 2025 (Prism'emploi)

(AOF) - " En février 2025, l'emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représente 650 320 équivalents temps plein (ETP), soit près de 52 000 ETP de moins qu'en février 2024, correspondant à une baisse de 7,4 % sur un an ", annonce Prism’Emploi, l'organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire et de recrutement.