L'emploi intérimaire en baisse de 6,2% sur un an en novembre 2024 (Prism'emploi)

(AOF) - En novembre 2024, l’emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représente 722 000 équivalents temps plein (ETP), soit environ 50 000 ETP de moins que l’an dernier, rapporte Prism'emploi, l'organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire et de recrutement. Avec un repli de 6,2 %, la tendance observée se situe à un niveau "identique à celle du mois d’octobre et en ligne avec la moyenne des onze premiers mois de l’année (-6,6 %)". Le recours à l’intérim est orienté à la baisse dans tous les secteurs utilisateurs.