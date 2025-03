L'émission de Trump "The Apprentice" rediffusée sur Amazon

La rediffusion de "The Apprentice", l'émission de téléréalité qui a largement contribué à faire de Donald Trump une célébrité nationale aux Etats-Unis, rencontre un certain succès mardi sur Amazon Prime Video, au lendemain de son arrivée sur la plateforme.

Disponible depuis lundi, la première saison de "The Apprentice" apparaît comme N.6 parmi les contenus de la plateforme aux Etats-Unis.

De nouvelles saisons seront ajoutées chaque semaine, jusqu'à la septième qui arrivera sur la plateforme en avril, a détaillé Amazon.

Dans un communiqué du groupe, Donald Trump s'est félicité du retour de l'émission, dont il était le producteur et dont il va sûrement pouvoir tirer des revenus.

"J'ai hâte de regarder l'émission - des bons souvenirs et beaucoup de plaisir, mais surtout, cela a été une expérience qui a beaucoup appris à nous tous!", peut-on lire dans le communiqué.

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a opéré un rapprochement marqué avec le républicain ces derniers mois.

Il s'est notamment vu accorder un siège au premier rang lors de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier au Capitole et Amazon a annoncé un nouveau documentaire sur la Première dame Melania Trump.

Propriétaire du Washington Post, Jeff Bezos a également annoncé que les pages opinion du journal se concentreraient sur la défense des "libertés personnelles" et de l'économie de "marchés libres", et que des points de vue contraires à celles-ci ne seraient plus publiés.

Donald Trump, déjà reconnu à New York dans les années 1980 et 1990, a été propulsé dans tous les foyers américains avec le lancement de "The Apprentice" en 2004.

Chaque saison, des candidats, une dizaine au départ, se mesuraient dans la réalisation de projets, le plus souvent avec une société ou une propriété immobilière de Donald Trump en toile de fond, ce qui permettait au passage de faire l'éloge de ses activités.

Le gagnant se voyait offrir un contrat d'un an et 250.000 dollars dans l'une des sociétés de l'homme d'affaires, devenant ainsi l'apprenti ("The Apprentice") du maître.

L'émission a connu un franc succès et forgé son image d'homme d'affaires charismatique, sur laquelle il s'est appuyé pour se lancer en politique et briguer la présidence des Etats-Unis en 2016.