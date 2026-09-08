L'émission d'obligations vertes à 20 ans de l'Espagne a attiré plus de 82 milliards d'euros de commandes, avec un resserrement du spread

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(Mise à jour avec la nouvelle demande au paragraphe 1, le spread au paragraphe 3)

L'émission syndiquée d'obligations vertes à 20 ans de l'Espagne a attiré mardi plus de 82 milliards d'euros d'ordres, ce qui lui a permis de resserrer les conditions de l'opération, selon un chef de file.

* L'émission porte sur un montant de 4 milliards d'euros.

* Le spread a été ramené à 7 points de base au-dessus de l'obligation espagnole à 3,45% échéant en juillet 2043, contre une fourchette initiale d'environ 10 points de base au-dessus de ce même indice de référence.

* Le Trésor a indiqué que le carnet d’ordres avait enregistré une forte participation des banques centrales, des organisations internationales, des assureurs et des fonds de pension, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans l’économie espagnole.

* Le Trésor espagnol avait précédemment indiqué que la demande avait dépassé les 55 milliards d'euros peu après l'ouverture du carnet d'ordres, soulignant le fort appétit des investisseurs pour la dette souveraine espagnole et la confiance persistante du marché dans l'économie espagnole.

* La clôture du livre d’ordres est prévue à 10h00, heure de Londres (soit 11h00 CET).

* Cette obligation, arrivant à échéance en juillet 2047, est émise dans le cadre du programme espagnol d'obligations vertes, qui finance des dépenses respectueuses de l'environnement.

* Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Morgan Stanley et Santander en sont les chefs de file.

* La fixation du prix de l’opération est attendue plus tard dans la journée de mardi.