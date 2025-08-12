L'émetteur de stablecoins Circle chute après le dévoilement d'une offre d'actions de plus de 1,5 milliard de dollars

12 août -

** Les actions du géant du stablecoin Circle Internet

CRCL.N en baisse de ~6%

à 153 $ après l'annonce d'une offre d'actions

** La société lance () une offre de 10 millions d'actions, dont 2 millions d'actions vendues par CRCL et le reste par les actionnaires existants

** Les actions de CRCL ont terminé mardi en hausse de 1,3% à 163,21 $ après que la société ait dépassé () les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires dans son premier rapport en tant qu'entreprise publique

** La circulation de l'USDC de Circle - le deuxième stablecoin en termes de valeur de marché - a augmenté de 90 % à 61,3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente

** JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs sont les principaux teneurs de livre actifs pour l'offre

** La société a environ 229 millions d'actions en circulation au 8 août, selon le dernier dépôt (), pour une capitalisation boursière d'environ 37,4 milliards de dollars

** Circle a fait ses débuts en juin après une introduction en bourse à 31$

** La note moyenne des 16 analystes est "hold" et le PT médian est de 215 $ -- données LSEG