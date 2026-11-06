L'embouteilleur Coca-Cola HBC affirme n'avoir reçu aucune notification de la Russie concernant des modifications de ses actifs

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L'embouteilleur Coca-Cola HBC CCH.BN

CCH.L , partenaire d'embouteillage de Coca-Cola KO.N en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Afrique, a déclaré jeudi n'avoir reçu aucune notification de la part de la Russie concernant d'éventuels changements affectant ses activités dans ce pays.

* Dans un communiqué, elle a indiqué avoir pris note des récentes spéculations concernant ses activités en Russie. Elle a ajouté que ces activités étaient gérées localement de manière autonome depuis 2022

* Le journal russe Kommersant, citant des sources, avait indiqué plus tôt jeudi que Bochkari, un fabricant russe de bière et de boissons non alcoolisées, avait demandé le mois dernier au président Vladimir Poutine de placer les actifs de Multon Partners LLC et de Multon JSC sous gestion externe

* Il a précisé que, selon la base de données d’entreprises SPARK, la société suisse Coca-Cola HBC est la société mère de Multon Partners LLC. L’identité des actionnaires de Multon JSC n’a pas été divulguée, a-t-il ajouté

* "Kommersant" a indiqué que Bochkari avait demandé à être nommé administrateur provisoire et que cette proposition avait obtenu "le soutien partiel" de certains vice-premiers ministres

* Coca-Cola HBC a déclaré dans son communiqué qu’elle ne comptait pas sur les revenus ou les capitaux provenant de ses activités russes pour financer les opérations du groupe en dehors de la Russie ni pour assurer le service de sa dette

* Coca-Cola HBC embouteille et commercialise les produits Coca-Cola sur 28 marchés et est détenue à 21% par The Coca-Cola Company, selon le site web de l'embouteilleur

* Poutine a signé jeudi un décret visant à saisir temporairement les actifs russes de Japan Tobacco International, faisant de cette dernière la dernière entreprise étrangère en date à perdre le contrôle de ses activités locales dans le cadre d’une répression qui ne cesse de s’étendre à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022