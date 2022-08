L'embellie des actions semble provisoire et paradoxale

Le gouvernement français a retenu le projet de TotalEnergies, qui prévoit l'installation d’une unité flottante de regazéification de gaz liquéfié en provenance de pays étrangers. (© Total)

La lutte contre l'inflation reste prioritaire pour les banques centrales. Mais les résultats semestriels des sociétés ont soutenu les marchés. Les risques ne disparaissent pas pour autant. Un scénario de récession, qui obligerait à ralentir la normalisation monétaire, rassurerait-il les investisseurs ?

Plus de cinq mois après l'invasion russe en Ukraine, les Bourses mondiales semblent reprendre leur souffle. Grâce à un rebond enclenché à partir de mi-juin, le CAC 40 ne cédait plus, au 1er août, que 10% depuis le 1er janvier.

Après avoir affiché au premier semestre un recul proche de 18%, l'indice parisien a repris près de 9% en juillet et les Bourses européennes ont fait leur meilleur parcours mensuel depuis novembre 2020. À Wall Street, les grands indices ont, eux aussi, rebondi depuis six semaines. Le S&P 500 et le Nasdaq, après avoir cédé respectivement 21 et 29% au premier semestre, ont repris 9 et 12,3% en juillet. Seuls les marchés émergents n’ont pas participé au rebond.

Bons résultats semestriels

Pourtant, les mauvaises nouvelles s'amoncellent sur l'activité et font craindre une entrée en récession. «Les chiffres du PIB du deuxième trimestre confirment une croissance économique mondiale en perte de vitesse», indique Guy Wagner, stratégiste de BLI (Banque de Luxembourg Investments).

L'inflation dans les principaux pays développés ne faiblit pas, supérieure à 9% aux États-Unis et proche de 8% en zone euro. Mais les investisseurs veulent voir le bon côté des choses : si la croissance décélère, les grandes banques centrales, après avoir pris les mesures nécessaires pour juguler l'inflation, pourraient ensuite ralentir le rythme de hausse des taux, pour