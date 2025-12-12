L'EMA a recommandé Eylea 8 mg de Bayer pour l'oedème maculaire
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 17:34
La décision de la Commission européenne est attendue dans les semaines à venir, ce qui constituerait la troisième indication pour Eylea 8 mg.
L'étude clinique QUASAR a atteint son objectif principal à la 36e semaine, démontrant que les patients recevant l'aflibercept 8 mg tous les 2 mois (après 3 ou 5 injections initiales mensuelles) obtenaient des gains d'acuité visuelle non inférieure et un contrôle robuste des liquides comparés à ceux recevant Eylea 2 mg (aflibercept 2 mg) mensuellement.
Plus de 60 % des patients recevant l'aflibercept 8 mg ont pu prolonger leurs intervalles de traitement à quatre mois et plus, 40 % ayant un dernier intervalle assigné de cinq mois.
" Suite à l'approbation d'Eylea 8 mg pour des intervalles de traitement allant jusqu'à six mois dans la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge et l'oedème maculaire diabétique dans l'UE, la recommandation d'aujourd'hui marque une avancée significative dans le traitement de l'occlusion veineuse rétinienne"a déclaré Christine Roth, vice-présidente exécutive, stratégie et commercialisation mondiale des produits et membre de l'équipe de direction pharmaceutique chez Bayer.
"L'Aflibercept 8 mg vise à améliorer la qualité des soins, en réduisant la charge des injections fréquentes et des visites en clinique pour les patients souffrant d'oedème maculaire dû à une occlusion de la veine rétinienne, sans compromettre l'efficacité et la sécurité ".
Eylea 8 mg a été approuvé à ce jour dans plus de 60 marchés pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire (humide) liée à l'âge (nAMD) et de l'oedème maculaire diabétique (DME).
Valeurs associées
|36,500 EUR
|XETRA
|+0,47%
A lire aussi
-
(AOF) - Wendel (+4,85% à 81 euros) Wendel a progressé après avoir annoncé, en amont de sa réunion investisseurs, que les flux générés par le métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à la gestion active du portefeuille d'investissement pour compte ... Lire la suite
-
Eternelle Lindsey Vonn: un an après son retour à la compétition, l'Américaine a réussi vendredi une performance stratosphérique pour remporter à 41 ans la descente de Saint-Moritz (Suisse), sa première victoire depuis sept ans et la 83e de sa carrière en Coupe ... Lire la suite
-
Le peuple de gauche brésilien a lancé vendredi un appel au rassemblement dans les rues du pays pour s'opposer à la volonté du Parlement brésilien de réduire la peine de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de ... Lire la suite
-
Les marchés boursiers européens ont fini dans le rouge vendredi, rattrapés par l'inquiétude sur le secteur de l'IA au lendemain des résultats du groupe américain de microprocesseurs Broadcom qui ont déçu les investisseurs. Paris a cédé 0,21%, Francfort a perdu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer