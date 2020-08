Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Elysée confirme la mort de plusieurs Français au Niger Reuters • 09/08/2020 à 20:44









(actualisé avec contexte) DAKAR/PARIS, 9 août (Reuters) - Plusieurs Français sont morts au Niger, a annoncé dimanche l'Elysée qui précise qu'Emmanuel Macron, le président français, s'était entretenu plus tôt avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou. "Nous confirmons qu'il y a des victimes françaises", a dit la présidence. Selon Tidjani Ibrahim Katiella, gouverneur de la région de Tillabéri, six Français et leurs deux accompagnateurs nigériens, un guide et un chauffeur, ont été tués par des hommes armés. L'Elysée n'a précisé ni le nombre ni les fonctions des victimes. "Il y a eu une attaque terroriste. Il y a six français et deux Nigériens qui ont été tués par des bandits qui sont venus à moto", a-t-il dit. L'attaque s'est produite près de Kouré, à une soixantaine de kilomètres de Niamey, la capitale nigérienne, ou se trouve une réserve abritant les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. Le Niger est l'un des cinq pays membres du "G5 Sahel", des pays confrontés à des insurrections violentes et bénéficient du soutien de la France qui y a déployé plus de 5.000 soldats chargés d'accompagner la lutte contre les combattants islamistes. La situation sécuritaire reste précaire au dans la région malgré les récents progrès enregistrés dans la lutte contre les groupes djihadistes avec notamment la mort du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdel, tué début juin par l'armée française lors d'une opération dans le nord du Mali. (Bate Felix, Richard Lough, avec la contribution de Michel Rose, Nicolas Delame)

