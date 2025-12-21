L'électricité est rétablie pour environ 110 000 clients à San Francisco après une coupure de courant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails sur la panne, commentaire de Musk aux paragraphes 1, 3, 6)

L'électricité a été rétablie pour environ110 000 clients à San Francisco après qu'une partie importante de la ville a été touchée par une panne samedi, selon le département de gestion des urgences de la ville et sa principale entreprise de services publics, Pacific Gas and Electric Company. La pannea touché environ 130 000 habitants de cette ville californienne de 800 000 habitants, a indiqué PG&E PCG.N .

"Les équipes ont rétabli environ110 000 clients à 7h30 dimanche et travaillent à rétablir le courant pour environ21 000 personnes qui restent privées d'électricité", a déclaréla compagnie d'électricité, ajoutant qu'il n'y avait eu aucun blessé parmi les travailleurs ou les membres du public.

La panne a provoqué des embouteillages et contraint certains commerces à fermer temporairement. "Une grande panne d'électricité affecte San Francisco - n'appelez le 9-1-1 que pour les urgences vitales, évitez les déplacements non essentiels, considérez les feux de circulation comme des arrêts à quatre voies , gardez les portes des réfrigérateurs et des congélateurs fermées et éteignez les principaux appareils pour éviter les surtensions",a déclaré le département de gestion des urgences de San Francisco dans un message publié sur les médias sociaux plus tôt dimanche.

Par ailleurs, le directeur général deTesla TSLA.O Elon Musk a déclaré dimanche que les robotsaxis de l'entreprise n'étaient pas affectés par la panne.