 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'électricité est rétablie pour environ 110 000 clients à San Francisco après une coupure de courant
information fournie par Reuters 21/12/2025 à 17:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails sur la panne, commentaire de Musk aux paragraphes 1, 3, 6)

L'électricité a été rétablie pour environ110 000 clients à San Francisco après qu'une partie importante de la ville a été touchée par une panne samedi, selon le département de gestion des urgences de la ville et sa principale entreprise de services publics, Pacific Gas and Electric Company. La pannea touché environ 130 000 habitants de cette ville californienne de 800 000 habitants, a indiqué PG&E PCG.N .

"Les équipes ont rétabli environ110 000 clients à 7h30 dimanche et travaillent à rétablir le courant pour environ21 000 personnes qui restent privées d'électricité", a déclaréla compagnie d'électricité, ajoutant qu'il n'y avait eu aucun blessé parmi les travailleurs ou les membres du public.

La panne a provoqué des embouteillages et contraint certains commerces à fermer temporairement. "Une grande panne d'électricité affecte San Francisco - n'appelez le 9-1-1 que pour les urgences vitales, évitez les déplacements non essentiels, considérez les feux de circulation comme des arrêts à quatre voies , gardez les portes des réfrigérateurs et des congélateurs fermées et éteignez les principaux appareils pour éviter les surtensions",a déclaré le département de gestion des urgences de San Francisco dans un message publié sur les médias sociaux plus tôt dimanche.

Par ailleurs, le directeur général deTesla TSLA.O Elon Musk a déclaré dimanche que les robotsaxis de l'entreprise n'étaient pas affectés par la panne.

Véhicules électriques

Valeurs associées

PG&E
15,740 USD NYSE -0,47%
TESLA
480,8800 USD NASDAQ -0,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank