L'élection et l’inflation en tête des inquiétudes des investisseurs US (Janus Henderson)

(AOF) - "L'incertitude entourant la prochaine élection présidentielle, la toile de fond économique et l'environnement de taux d'intérêt incite certains investisseurs à réduire le risque de leur portefeuille". C’est ce qu’annonce Janus Henderson Investors sur la base de son Enquête 2024 auprès des investisseurs américains. 78 % des sondés s'inquiètent de l'impact de l'élection présidentielle sur leur situation financière au cours des 12 prochains mois.

Les répondants sont plus nombreux à s'inquiéter de l'élection que de l'inflation persistante (70 %), des taux d'intérêt élevés (57 %), des mauvaises performances du marché boursier (57 %) ou d'une récession potentielle (55 %).

L'inflation inquiète cependant tout de même les acteurs du marché. Au cours des 12 derniers mois, 33 % des répondants à l'enquête ont transféré des actifs des actions vers des liquidités ou des investissements à revenu fixe, et presque autant d'entre eux (32 %) déclarent qu'ils prévoient de le faire au cours des 12 prochains mois.

À plus long terme (sur les 10 prochaines années), les préoccupations des investisseurs sont liées à des questions "plus larges, systémiques, nationales et mondiales", à savoir l'impact à long terme de la discorde politique croissante aux États-Unis (77%), l'augmentation du coût de la santé (67%), la dette nationale (66%) et les relations entre les États-Unis et la Chine (64 %).