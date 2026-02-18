L'élan de l'Inde pour l'IA reçoit un coup de pouce de 2 milliards de dollars grâce à l'investissement de Yotta dans Nvidia

Yotta déploie 20 000 puces Nvidia Blackwell Ultra d'ici au mois d'août

Yotta vise à lever 1,2 milliard de dollars pour son expansion avant l'introduction en bourse, déclare son directeur général à Reuters

Mubadala est en pourparlers pour investir dans Yotta, selon une source

(Plus de détails sur les projets de levée de fonds, l'introduction en bourse potentielle et les négociations d'investissement) par Abhirami G et Aditya Soni

L'entreprise indienne Yotta Data Services dépensera plus de 2 milliards de dollarspour acheter les dernières puces de Nvidia afin de mettre en place un centre de calcul d'intelligence artificielle , alors qu'elle se prépare à introduire ses actions en bourse, a-t-elle déclaré mercredi, donnant ainsi un coup de pouce à l'initiative naissante du pays en matière d'intelligence artificielle.

Yotta vise à lever jusqu'à 1,2 milliard de dollars auprès d'investisseurs pour financer son expansion avant une introduction en bourse, qui pourrait avoir lieu dès cette année, a déclaré le directeur général Sunil Gupta à Reuters en marge de l' India AI Impact Summit à New Delhi .

Il n'a pas voulu donner plus de détails sur les projets de levée de fonds.

L'INDE INTENSIFIE SES EFFORTS EN MATIERE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'Inde, à la traîne des États-Unis et de la Chine dans le développement de la technologie de l'IA, s'est positionnée comme une destination majeure pour les entreprises mondiales de centres de données, avec une population importante et une communauté de développeurs qui pourraient aider à rentabiliser ces investissements.

Cela a permis d'attirer près de 70 milliards de dollars d'investissements de la part de sociétés telles que Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O .

L'investissement intervient également dans un contexte de renforcement des contrôles américains à l'exportation qui a remodelé les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les puces d'IA avancées, incitant les entreprises à approfondir les partenariats sur des marchés tels que l'Inde.

Les plus de 20 000 puces Nvidia NVDA.O Blackwell Ultra devraient être déployées d'ici le mois d'août. L'entreprise américaine utilisera elle-même la moitié des puces sur une période de quatre ans pour son service DGX AI cloud qui est employé par des géants indiens de l'informatique tels que Tata Consultancy Services ou Infosys.

Yotta, , soutenu par le groupe immobilier du milliardaire indien Niranjan Hiranandani, est un partenaire de Nvidia en Inde et gère trois campus de centres de données à Mumbai, Gujarat et près de New Delhi.

Son nouveau supercluster d'IA sera déployé à New Delhi, avec une capacité supplémentaire provenant de son installation dans la capitale financière de l'Inde, Mumbai.

Une source au fait des discussions a déclaré à Reuters que le fonds souverain d'Abu Dhabi, Mubadala, était en pourparlers pour investir dans la société indienne dans la phase précédant l'introduction en bourse. Yotta a refusé de commenter les investisseurs potentiels, tandis que Mubadala n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.