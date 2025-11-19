 Aller au contenu principal
L'EIA prévoit une hausse de 13 % de la production de pétrole brut en Alaska en 2026
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole brut de l'Alaska devrait atteindre 477 000 barils par jour (bpd) en 2026, soit le niveau le plus élevé depuis 2018, a déclaré l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) dans son dernier rapport sur les perspectives énergétiques à court terme publié mercredi.

L'EIA a indiqué que la production de pétrole de l'Alaska devrait augmenter de 13 %, soit 55 000 bpj, marquant la plus forte augmentation annuelle depuis les années 1980. Cette croissance est due à deux projets sur le versant nord.

Le projet Nuna de ConocoPhillips COP.N , qui a commencé à produire en décembre 2024, devrait atteindre 20 000 bpj à son apogée, tandis que la phase 1 de Pikka de Santos et Repsol, qui commencera début 2026, pourrait atteindre 80 000 bpj à la mi-2026, ce qui représenterait près de 20 % de la production totale de pétrole en Alaska en 2025, a déclaré l'agence.

Selon l'EIA, les puits de ces projets sont plus performants que la plupart des puits de l'Alaska. Selon la Commission de conservation du pétrole et du gaz de l'Alaska, les nouveaux puits produisent en moyenne environ 480 barils d'équivalent pétrole par jour (boed), alors que 78 % des puits de l'Alaska produiront moins de 400 boed en 2023.

Entre-temps, l'administration Trump a finalisé la semaine dernière son recul des limites imposées par l'ère Biden sur le forage pétrolier et gazier dans une région de l'Alaska qui est la plus grande étendue de terres publiques non perturbées du pays.

Pétrole et parapétrolier
Environnement

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
87,500 USD NYSE -2,41%
Gaz naturel
4,37 USD NYMEX +0,02%
Pétrole Brent
63,26 USD Ice Europ -2,41%
Pétrole WTI
59,12 USD Ice Europ -2,59%
