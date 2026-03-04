L'Égypte nie tout lien avec le méthanier russe qui a coulé en Méditerranée

Le ministère égyptien du pétrole a nié tout lien avec un navire-citerne russe qui a coulé en Méditerranée mercredi.

Le ministère égyptien du pétrole a déclaré dans un communiqué que le navire-citerne ne se dirigeait vers aucun port égyptien et qu'il n'était pas répertorié dans les contrats d'approvisionnement ou de cargaison de gaz naturel liquéfié (LNG) avec le pays.

La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué le navire, qui a coulé dans les eaux entre la Libye et Malte après avoir pris feu un jour plus tôt.

La National Oil Corporation libyenne a déclaré plus tôt dans la journée de mercredi qu'elle n'était pas impliquée dans le naufrage du navire-citerne, ajoutant qu'il était en route vers Port Saïd, en Égypte.