L'Egypte ne restera pas passive en cas de danger émanant de Libye, dit Sissi

LE CAIRE, 16 juillet (Reuters) - L'Egypte ne restera pas passive en cas d'initiative susceptible de constituer une menace directe contre sa propre sécurité ou celle de la Libye, a déclaré jeudi le président égyptien Abdel Fattah al Sissi, cité dans un communiqué. Selon ce même communiqué, des chefs de tribus libyennes venu le rencontrer au Caire ont autorisé Abdel Fattah al Sissi et l'armée égyptienne à intervenir dans leur pays "pour protéger la souveraineté de la Libye". Ces chefs de tribus sont alliés au maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est de la Libye frontalier de l'Egypte. L'ouest de la Libye est sous l'autorité d'un gouvernement d'entente nationale (GEN) reconnu par la communauté internationale et soutenu militairement par la Turquie. (Omar Fahmy, Mahmoud Mourad et Ulf Laessing version française Bertrand Boucey)

