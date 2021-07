L'Efama décrypte la collecte 2020 des fonds européens

(NEWSManagers.com) - La crise du Covid-19 et la chute spectaculaire des marchés financiers de mars 2020 n' auront finalement pas entamé l' appétit des investisseurs pour les fonds européens, bien au contraire. Selon le Fact Book 2021 de l'Association européenne des fonds et sociétés de gestion (Efama, European Fund and Asset Management Association), la collecte nette annuelle dans la région s' est élevée à 650 milliards d' euros, soit le meilleur résultat ces trois dernières années. Les encours des fonds UCITS et AIF y ont atteint un chiffre record de 18.800 milliards d' euros (+5,6% sur un an), porté aux deux-tiers par cette collecte, le restant venant de la hausse des valorisations.

Le retour des investisseurs dans les fonds européens aura été rapide et substantiel. Les fonds UCITS, qui ont concentré la quasi-totalité de la décollecte régionale de mars (-314 milliards d' euros), ont réussi à effacer ce choc en moins de quatre mois, avec des collectes mensuelles autour des 100 milliards d' euros entre avril et juillet. Les fonds alternatifs (AIF), qui évoluent principalement dans le non-coté, n' ont, quant à eux, pas réellement été déstabilisés par la crise du Covid-19 sur le plan de la collecte, en raison de l' horizon de long terme des porteurs de parts.

L' exercice aura été marqué par le retour des investisseurs particuliers, avec +86 milliards d' euros investis dans des fonds, après deux années de collecte atone. Les assureurs et fonds de pension demeurent toutefois les principaux acheteurs de fonds en Europe, avec 175 milliards d' euros investis en 2020. Le rapport note également une poussée des entreprises non-financières, généralement invisibles dans les statistiques, qui représentent cette année 78 milliards d' euros d' achats nets de fonds. Ceci s' explique par une augmentation importante d' achat de parts de fonds monétaires par les entreprises françaises, qui ont la particularité d' y placer leurs excédents de trésorerie, a expliqué Thomas Tilley, l' un des auteurs, lors d' une conférence de presse.

Les fonds monétaires européens ont d'ailleurs évité un effondrement, malgré les turbulences de mars. Ce mois-là, cette catégorie de fonds a dû gérer une décollecte brute inédite de mille milliards d'euros, compensée parallèlement par une collecte brute de 958 milliards. En temps normal, les flux mensuels entrants et sortants bruts varient peu, autour de 650 milliards d'euros. Pour l'Efama, la pandémie fut donc le premier véritable stress test pour le nouveau régime des fonds monétaires européens. " La gestion des liquidités s'est avérée difficile pour certains fonds monétaires, mais les dispositions de sauvegarde du MMFR [Money Market Funds Regulation, NDLR] ont permis aux gestionnaires de fonds monétaires de continuer à répondre aux demandes de remboursement pour les trois types de fonds monétaires" , a expliqué l'association.

L' irrésistible croissance des fonds UCITS ESG

Les données agrégées par l' Efama démontrent par ailleurs que la montée de l' ESG parmi les fonds UCITS s' est accélérée à la faveur de cet exercice 2020 marqué par le Covid-19. Les fonds de cette catégorie ont connu une année commerciale exceptionnelle, avec une collecte nette représentant 27,3% des encours sous gestion à début 2020, soit environ 260 milliards d'euros. Ceux-ci atteignent désormais 1.200 milliards d' euros, soit une part de 11% du marché des fonds européens UCITS.

Ce succès a principalement profité à trois Places financières, qui représentent un peu plus de 67% des encours ESG. Il s' agit du Luxembourg, de la France et de l' Irlande, qui hébergeaient, à fin 2020, respectivement 400 milliards, 287 milliards et 148 milliards d' euros d' encours de fonds ESG. Ce podium doit cependant se méfier de la Belgique, dont les encours UCITS ESG ont grimpé de près de 600% ces cinq dernières années, aidée par son label Towards Sustainability.