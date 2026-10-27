L'édito de Home / Quantum Copper vole la vedette lors de la LME Week

par Andy Home

L'invité d'honneur de la semaine de la London Metal Exchange (LME) Week était le Docteur Copper, qui a passé la semaine dernière à défier les lois de la physique, ou du moins celles des transports londoniens, en parvenant à assister à tous les séminaires, cocktails et réunions privées.

Peut-être y en avait-il deux à ce rassemblement annuel. Le sosie américain du Docteur Copper était-il présent? Après tout, il existe actuellement deux marchés du cuivre très distincts.

Peut-être le « Docteur Cuivre » utilisait-il également un hologramme généré par IA, étant donné que la santé du marché semble de plus en plus liée aux investissements mondiaux massifs dans les centres de données de nouvelle génération.

Bien que le cuivre ait été le sujet brûlant de pratiquement toutes les conversations la semaine dernière, personne ne semble savoir où va le « métal rouge » CMCU3 , dont le cours se maintient actuellement près de ses plus hauts historiques, au-dessus de 14 000 dollars la tonne métrique.

En effet, le cuivre, qui a toujours été le baromètre de l'industrie manufacturière mondiale, incarne le nouvel ordre métallique, un ordre dans lequel la demande, pour reprendre les termes de Saad Rahim, économiste en chef de la société de négoce Trafigura, est « tout, partout et tout à la fois », tandis que l'offre est fragmentée par les politiques gouvernementales.

LE CUIVRE QUANTIQUE

Le cuivre reste le choix favori des investisseurs parmi les métaux cotés au LME grâce à un scénario convaincant alliant des perspectives de demande exceptionnelles et une offre confrontée à des défis structurels.

Environ les trois quarts des participants au séminaire du LME de lundi l'ont désigné comme le métal le plus performant pour les 12 prochains mois, bien que cette proportion soit tombée à environ la moitié lorsque le LME s'est souvenu qu'il négociait également de l'étain et a inclus ce métal de soudure dans le sondage suivant.

Mais le marché du cuivre est-il actuellement en situation de surproduction ou de pénurie? La réponse est les deux, selon l'endroit où l'on se trouve.

Au niveau mondial, il n'y a pas de pénurie. L'International Copper Study Group prévoit désormais un excédent mondial de l'offre de 104 000 tonnes cette année et un excédent plus important, de 368 000 tonnes, l'année prochaine.

Les stocks mondiaux sur les marchés boursiers dépassent 1,2 million de tonnes, soit le double des niveaux enregistrés il y a un an.

Mais tout ce métal se trouve aux États-Unis en raison de l'incertitude persistante quant à la décision du président Donald Trump d'imposer ou non des droits de douane à l'importation.

Tous les autres acteurs du marché sont en pénurie de métal, en particulier la Chine , où les stocks de la Bourse à terme de Shanghai ne s'élèvent qu'à 54 400 tonnes et où la prime à l'importation de Yangshan, très surveillée SMM-CUYP-CN , a atteint son plus haut niveau depuis 13 ans, à 168 dollars la tonne au-dessus du cours du LME.

« Le marché chinois du cuivre est actuellement le plus tendu que j'aie jamais vu au cours de ma carrière », a déclaré Nicholas Snowdon, directeur de la recherche chez le négociant en matières premières Mercuria, lors du sommet « Metals and Mining » du Financial Times.

Le marché mondial du cuivre s'est fracturé, tout comme la formation des prix. « La réalité, c'est qu'un prix unique pour tous n'est pas efficace », selon Jin Hennig , responsable mondial des métaux chez CME Group CME.O , qui met rapidement en place de nouvelles capacités de stockage pour gérer l'afflux de métal qui déferle sur les États-Unis.

Le cuivre est véritablement entré dans un état quantique, où la réalité dépend de l'endroit d'où l'on observe le marché.

LES RÈGLES POLITIQUES, D'ACCORD?

Le cuivre n'est pas le seul à être de plus en plus tributaire de la politique gouvernementale.

La fragmentation régionale de l' CMAL3 de l'aluminium, qui se traduit par des primes physiques extrêmement divergentes, est également due aux droits de douane de 50 % imposés par Trump sur les importations.

Le Canada, traditionnellement le plus grand fournisseur de métal sur le marché américain, pourrait-il bénéficier d'une réduction tarifaire ?

Le climat entre la Maison Blanche et le gouvernement canadien n'est guère encourageant, mais selon Jorge Vazquez, fondateur de Harbor Aluminum, les chances d'une révision des droits de douane sur le métal canadien s'élèvent à 75 %.

Si cela devait se produire, les primes américaines s'effondreraient et les primes européennes pourraient presque doubler pour dépasser les 1 000 dollars par tonne par rapport au cours au comptant du LME, a déclaré M. Vazquez lors du séminaire du LME.

Par ailleurs, les perspectives de prix à court terme du nickel CMNI3 dépendent entièrement de la suite des événements en Indonésie , pays qui, au cours de la dernière décennie, s'est imposé comme le premier producteur mondial.

« Les perspectives dépendent désormais moins de l'ampleur des capacités annoncées que de la question de savoir si la politique indonésienne continuera à limiter la disponibilité du minerai et à empêcher un retour à une offre excédentaire persistante », selon Nikhil Shah, responsable de l'analyse du nickel au sein du cabinet d'études CRU.

Vous souhaitez comprendre le marché du cobalt? Vous devez suivre de près la politique gouvernementale en République démocratique du Congo , premier fournisseur mondial de ce métal utilisé dans les batteries.

Ces contrôles à l'exportation soutiennent les prix, mais au prix d'une accumulation massive de stocks nationaux, qualifiée par Thomas Matthews, de CRU, de « boîte de Pandore » d'incertitudes.

À mesure que les métaux prennent une importance stratégique croissante, la politique gouvernementale s'intègre de plus en plus dans l'analyse traditionnelle de l'offre et de la demande.

C'est pourquoi, la semaine dernière, tout le monde parlait de « Doctor Copper ». Ou faudrait-il plutôt dire « Doctors Copper »?

(Les opinions exprimées ici sont celles d'Andy Home , chroniqueur pour Reuters.)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction de la chronique de lundi à l'intention d'abonnés supplémentaires, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)