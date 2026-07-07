l'édito de Home : la flambée du nickel à Shanghai annonce un nouveau paysage pour le marché des métaux

Gros plan sur des échantillons de minerai de nickel mettant en valeur leur aspect métallique. (Crédits: Adobe Stock / image générée par IA)

par Andy Home

Le monde du négoce des métaux évolue, tout comme la manière dont ces métaux sont négociés.

La politique et la guerre ont fragmenté des chaînes d'approvisionnement autrefois très mondialisées en segments plus diversifiés sur le plan régional.

Le secteur des métaux s'éloigne d'une référence mondiale unique fixée par la London Metal Exchange (LME), fondée il y a 149 ans, désormais détenue par Hong Kong Exchanges and Clearing 0388.HK .

L'ouverture en avril par la Bourse des contrats à terme de Shanghai (ShFE) de son contrat sur le nickel aux entreprises étrangères est un signe de cette nouvelle réalité.

Shanghai est déjà la force dominante dans la fixation des prix de référence des métaux sur le marché intérieur chinois.

Aujourd'hui, la ShFE cherche à étendre cette influence à l'ensemble de la région asiatique, en tirant parti de l'écosystème chinois du nickel qui relie les mines indonésiennes aux raffineries de Chine continentale.

Il ne s'agit pas d'une lutte où “le gagnant rafle tout” entre Londres et Shanghai, ni même avec le CME Group CME.O aux États-Unis.

Le projet de cotation simultanée du contrat sur l'acier plat de Shanghai à Londres montre qu'il existe des opportunités pour tous dans ce paysage commercial plus fragmenté.

LE NICKEL EN PLEINE HAUSSE

La ShFE envisage depuis plusieurs années d'ouvrir ses marchés aux acteurs internationaux dans le cadre de la volonté de Pékin d'internationaliser le renminbi.

Le nickel s'impose comme un choix évident pour un test pilote.

Grâce aux investissements chinois , l'Indonésie est devenue le premier fournisseur mondial en un peu plus d'une décennie.

Une large gamme de produits à base de nickel est acheminée vers la Chine continentale pour alimenter les gigantesques secteurs de l'acier inoxydable et des batteries pour véhicules électriques du pays.

Le commerce sino-indonésien du nickel offre le cadre idéal pour un basculement de la fixation des prix régionaux vers la Chine et le yuan chinois.

Il s'agit également d'un coup de pouce opportun pour le contrat à terme sur le nickel de Shanghai, qui a subi une baisse de volume plus importante que celle de Londres après la crise de 2022 , lorsque la flambée des prix avait contraint les deux bourses à suspendre les négociations.

Les volumes de transactions des contrats à terme sur le nickel à Shanghai ont triplé au premier semestre de cette année par rapport à 2025, même si cette comparaison est faussée par les 30,5 millions de tonnes métriques négociées en janvier, alors que les marchés étaient en proie à une frénésie spéculative .

Quel a été l'impact sur le LME?

Les volumes des contrats à terme sur le nickel à Londres ont également augmenté de 22% en glissement annuel. Options comprises, le nickel a enregistré la plus forte croissance parmi les principaux métaux de base du LME entre janvier et juin.

Jusqu'à présent, cela semble correspondre à ce que les Chinois appellent une situation “gagnant-gagnant”.

Cependant, on constate également que, tandis que les stocks de nickel du LME ont atteint un pic, ceux de Shanghai ont continué à s'accumuler pour atteindre des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis 2017.

L'excédent de métal chinois se dirige désormais vers les entrepôts de la ShFE, au détriment des entrepôts du LME, ce qui suggère l'émergence de deux centres de tarification physique distincts.

LIENS AVEC L'ACIER

Alors que la ShFE s'accapare une part du marché international du nickel, le LME s'empare d'une partie du marché chinois de l'acier sous la forme d'un contrat à terme en dollars américains, dont le règlement s'effectue par rapport au contrat sur l'acier laminé à chaud de Shanghai (HRC). Les négociations devraient débuter en octobre.

Le LME dispose déjà d'un contrat chinois sur les bobines laminées à chaud (HRC), dont le règlement s'appuie sur les évaluations de l'agence de cotation Argus concernant les cargaisons destinées à l'exportation dans le port chinois de Tianjin.

Mais les volumes sont largement dépassés par ceux du contrat national de Shanghai, pour la simple raison que la Chine est, de loin, le plus grand marché mondial de l'acier.

Le contrat HRC chinois du LME a porté sur 1,4 million de tonnes d'acier l'année dernière. Le contrat de Shanghai, quant à lui, a porté sur 1,7 milliard de tonnes.

Tout comme l'incursion de Shanghai sur le marché du nickel pourrait servir de modèle pour d'autres métaux, ce partenariat entre le LME et la ShFE dans le domaine de l'acier semble constituer un test en vue d'une future collaboration.

UN PAYSAGE EN MUTATION

Cette ouverture des prix chinois reflète bien sûr le rôle central du pays tant au niveau de la production que de la demande dans l'ensemble du secteur des métaux.

Mais cette dérive vers l'Est renforce le sentiment que les marchés mondiaux deviennent de plus en plus des marchés régionaux.

Les négociants en cuivre savent déjà ce que cela signifie. Le contrat américain du CME HGc1 a fortement divergé du cours du LME CMCU3 depuis que le président Donald Trump a évoqué la possibilité de droits de douane américains en février de l'année dernière.

Il existe désormais deux “Docteurs du cuivre”: l'un réside à Washington et l'autre tente d'évaluer ce qui se passe dans le reste du monde. Ils pourraient bientôt être trois, si Shanghai décide également d'internationaliser son contrat sur le cuivre.

TOUT LE MONDE Y GAGNE?

À mesure que les flux commerciaux physiques se réorganisent, les possibilités d'arbitrage régional s'accroissent, ce qui semble déjà être le cas sur le marché du nickel.

À l'échelle mondiale, les volumes d'échanges de métaux de base sont en hausse partout. Le LME a enregistré un volume record en 2025 et son chiffre d'affaires a encore progressé de 18 % en glissement annuel au cours des six premiers mois de 2026.

Les contrats sur les métaux de base à Shanghai ont tous connu une activité en forte hausse au premier semestre, à la seule exception du zinc.

De son côté, le CME attire les investisseurs particuliers vers le secteur des métaux.

Le volume de son contrat “micro” sur le cuivre a bondi de 76 % en glissement annuel au premier semestre 2026. Le chiffre d'affaires a atteint 3,5 millions de tonnes, bien que ce contrat ne représente qu'un dixième de la taille de son contrat phare.

L'activité de transactions sur la gamme d'options hebdomadaires sur le cuivre du CME a plus que quadruplé cette année par rapport à l'année dernière.

Plutôt que de se disputer une part d'un marché statique, les trois plus grandes bourses de métaux au monde semblent profiter à parts égales d'un marché en expansion, à mesure que davantage d'acteurs négocient davantage de métaux dans davantage de régions du monde.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)