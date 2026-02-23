L'édito d'Andy Home : l'Occident doit fixer ses propres prix pour échapper à la mainmise de la Chine sur les terres rares

Un port commercial en Chine (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

par Andy Home

Une forte hausse du prix des terres rares a propulsé le marché au-dessus du prix plancher garanti par le gouvernement américain dans son accord révolutionnaire avec le producteur national MP Materials.

C'est une bonne nouvelle pour le contribuable américain puisque le gouvernement n'aura pas à subventionner la production de néodyme et de praséodyme (NdPr) de MP Materials MP.N tant que les prix resteront au-dessus du seuil critique de 110 dollars par kg.

Le mécanisme innovant du prix plancher a protégé le champion national américain des prix bas depuis qu'il a signé l'accord avec le ministère de la Défense (DoD) en juillet de l'année dernière. Le DoD gagne désormais 30% de la hausse des prix.

Jusqu'à présent, tout va bien, mais il reste la question problématique de savoir qui fixe le prix de référence et, pour l'instant, c'est la Chine.

Si l'Occident veut desserrer l'étau chinois sur les terres rares, il doit non seulement disposer de sa propre base de production, mais aussi de son propre mécanisme de fixation des prix du marché.

LE POUVOIR DE FIXATION DES PRIX DE LA CHINE

Le point de référence actuel pour l'accord de MP Materials avec le DoD est l'indice NdPr ex usine de Chine compilé par Asian Metal (AM), selon le dépôt réglementaire de MP Materials .

Une autre source, mentionnée dans le graphique ci-dessus, est l'agence chinoise concurrente d'information sur les prix, Shanghai Metal Market (SMM).

L'influence de la Chine sur les prix mondiaux des terres rares reflète la domination de la chaîne d'approvisionnement du pays. Elle dispose du marché le plus liquide physiquement pour les métaux critiques nécessaires à la fabrication d'aimants permanents.

Mais les prix chinois présentent inévitablement des caractéristiques chinoises.

Un prix départ usine chinois fera référence, de par sa nature même, à la dynamique du marché en Chine. Celles-ci divergent de plus en plus de celles de l'Occident, qui tente de construire sa propre chaîne d'approvisionnement au moment même où la Chine restreint ses exportations.

Le mode de fixation des prix chinois est encore plus problématique.

AM et SMM sont toutes deux des agences d'information sur les prix nominalement indépendantes qui fournissent des informations sur le marché pour l'ensemble des métaux industriels.

Mais toutes deux doivent opérer dans le cadre juridique de Pékin pour la communication des prix des minéraux, codifié dans la loi de 1998 sur la fixation des prix.

Selon un rapport publié en novembre 2025 par une commission d'enquête américaine sur la Chine, cette loi "rend effectivement illégale la publication de prix qui s'écartent des souhaits du gouvernement de la RPC".

CLAUSE DE SAUVEGARDE

Il existe une clause échappatoire dans le mécanisme de prix intégré dans l'accord du gouvernement américain avec MP Materials.

Le DoD peut choisir de changer le point de référence du prix à partir de l'évaluation du marché chinois par AM au cas où "un indice de prix alternatif internationalement reconnu serait développé pour exprimer le prix moyen du marché par tonne d'oxyde de NdPr (Pr6O11 25%, Nd2O3 75%) ex-China".

Certains signes indiquent que les agences occidentales d'information sur les prix et les bourses cherchent à faire exactement cela.

Benchmark Mineral Intelligence a commencé à collecter les prix des terres rares négociées en dehors de la Chine, tandis que le CME Group CME.O et l'Intercontinental Exchange ICE.N étudient le potentiel des contrats à terme sur les terres rares .

MODÈLE DE LITHIUM

Le lithium pourrait servir de modèle.

Le marché occidental de ce métal pour batteries a toujours été très sensible aux fluctuations brutales des prix à la bourse chinoise de Wuxi et, plus récemment, à la bourse des contrats à terme de Guangzhou .

Cette dépendance à l'égard des prix chinois a été atténuée par l'évolution du marché à terme du lithium sur le CME.

Lorsque le CME a lancé son contrat sur l'hydroxyde de lithium en 2021, le chiffre d'affaires a été minime pendant les deux premières années.

Mais depuis, l'activité s'est développée à un rythme soutenu à mesure que le marché occidental arrivait à maturité et que les acheteurs et les vendeurs cherchaient des alternatives à la tarification des bourses chinoises.

Les volumes du CME ont augmenté de 37 % d'une année sur l'autre en 2025 et le chiffre d'affaires de janvier a atteint un record mensuel avec 19 590 contrats.

Le CME a complété le contrat initial par un contrat d'options, un contrat sur le carbonate de lithium et un contrat sur le spodumène, créant ainsi un ensemble de produits holistiques pour la chaîne d'approvisionnement.

Les prix chinois influencent toujours les prix occidentaux, car la Chine reste le plus grand marché du lithium, tout comme elle l'est pour les terres rares.

Mais les sociétés occidentales de lithium ne sont plus totalement tributaires de la détermination des prix par la Chine. En outre, elles disposent désormais de l'architecture de marché nécessaire pour couvrir leur risque de prix, ce qui leur permet d'attirer plus facilement des financements pour de nouveaux projets.

TRANSPARENCE

Le pouvoir de la Chine en matière de fixation des prix des minéraux essentiels est dû à la fois à son rôle dominant dans la chaîne d'approvisionnement physique et à son rôle dominant dans la détermination des prix.

Pour s'en affranchir, l'Occident doit s'attaquer aux deux parties du problème.

Et cela ne s'applique pas seulement au lithium et aux terres rares, mais aussi à de nombreux autres minéraux parmi les 60 désignés comme critiques par l'U.S. Geological Survey.

La mise en place de chaînes d'approvisionnement occidentales implique la construction d'un écosystème de marché complémentaire.

Tant que ce ne sera pas le cas, le gouvernement et les contribuables américains seront liés à l'évolution du prix du NdPr chinois.

(Andy Home est un chroniqueur de Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes)

