L'économie mondiale ne peut pas se permettre plus d'incertitude concernant le détroit d'Ormuz, déclare le directeur général de la compagnie pétrolière ADNOC

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L'économie mondiale ne peut pas se permettre de nouvelles incertitudes concernant le détroit d'Ormuz, a déclaré dimanche le directeur général de la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi, ADNOC, ajoutant que la voie navigable ne devrait pas être exploitée sous la menace.

"Ormuz appartient au monde entier. Il doit être rendu au monde. Exactement comme il était", a déclaré Sultan Al Jaber dans un message publié sur X.