"L'économie mondiale est prête à jouer sa partition en harmonie" (Robeco)
information fournie par AOF 25/11/2025 à 11:08

(AOF) - Robeco prévoit une reprise mondiale rare et éphémère rappelant celle de 2017, en raison de la convergence de plusieurs facteurs : atténuation des tensions commerciales, reprise du cycle manufacturier et effets à retardement de l'assouplissement monétaire. Malgré les incertitudes persistantes, l'économie mondiale est prête à jouer sa partition en harmonie, ne serait-ce que pour un court moment, indique Robeco dans ses perspectives économiques pour 2026 intitulées " Le basculement synchronisé ".

Le scénario de base de Robeco prévoit une croissance du PIB réel des États-Unis de 2,1 % en 2026, soutenue par des gains de productivité stimulés par l'IA et par des mesures de relance budgétaire dans le cadre de la loi " One Big Beautiful Bill Act ".

Toutefois, l'économie américaine demeure contrastée : la consommation des ménages aisés reste soutenue, tandis que les ménages à faibles revenus subissent la pression des droits de douane et du ralentissement de la croissance de l'emploi.

S'agissant du Vieux Continent, le moteur de croissance de l'Europe redémarre, l'Allemagne affichant une accélération de l'activité sur fond de mesures de relance budgétaire. La zone euro devrait enregistrer une croissance de 1,6 %, portée par l'expansion budgétaire et la demande de consommation latente.

La Chine, tout en poursuivant ses efforts pour contenir les pressions déflationnistes, pourrait voir une reprise de la demande intérieure au second semestre 2026, alors que le désendettement du marché immobilier touche à sa fin.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

