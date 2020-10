Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie française a rebondi de 16% au T3-BdF Reuters • 08/10/2020 à 08:30









PARIS, 8 Octobre (Reuters) - L'économie française a rebondi de 16% au troisième trimestre après avoir plongé de 13,8% au cours de la période allant de mars à juin, estime la Banque de France dans un point de conjoncture publié jeudi. La deuxième économie de la zone euro a plongé en récession au deuxième trimestre, accusant un recul de production inédit sous l'effet des mesures de confinement. Depuis la levée de ces mesures, l'économie a connu une embellie même si elle évoluait fin septembre à un niveau inférieur de 5% à celui qui était le sien avant la crise sanitaire, dit la Banque de France qui appuie ses estimations sur une enquête conduite auprès de 8.500 entreprises. L'Insee a livré mardi une estimation conforme à celle de la Banque de France tout en mettant en garde contre le risque d'une rechute en fin d'année. (Leigh Thomas; version française Nicolas Delame)

