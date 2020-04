Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie européenne pourrait respirer après le mois de mai, selon DWS Reuters • 03/04/2020 à 11:21









L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE POURRAIT RESPIRER APRÈS LE MOIS DE MAI, SELON DWS PARIS (Reuters) - Les mesures de confinement paralysant l'économie européenne devraient commencer à être levées à partir du mois de mai, permettant un rebond au second semestre de l'année, selon le scénario de base retenu par DWS. "Nous pensons que le gel actuel de larges pans de l'économie européenne durera tout au plus jusqu'en mai, date à laquelle les mesures de confinement devraient commencer à être progressivement levées", écrit Martin Moryson, chef économiste Europe pour la société de gestion allemande, dans une note publiée vendredi. DWS table sur une récession économique brutale en Europe mais voit un rebond se dessiner sur la deuxième partie de l'année, tout en reconnaissant que de nombreuses incertitudes pèsent sur ce scénario. Les mesures massives prises par les gouvernements devraient atténuer l'impact économique de la pandémie de coronavirus mais elles se traduiront très probablement par une forte augmentation de la dette publique, selon Martin Moryson, qui dit cependant ne pas privilégier les scénarios les plus pessimistes sur le long terme. "Personne ne peut dire à quoi ressemblera le monde après le choc du Covid-19", écrit-il. "Toutefois, les gouvernements sont en train de faire tous les efforts pour éviter un effondrement de l'économie. "Ces efforts pourraient être couronnés de succès. Nous demeurons prudemment optimistes sur le fait que dans un an, l'humanité sera de nouveau plus confiante qu'aujourd'hui dans son avenir." (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

