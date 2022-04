L’économie et les marchés américains semblent résilients face à la crise russo-ukrainienne

Crise russo-ukrainienne : résilience de l'économie et des marchés américains

Les marchés se sont montrés plus optimistes ces dernières semaines, dépassant même, dans le cas des marchés d'actions américains, leurs niveaux d'avant-guerre.

Après une première réaction négative au conflit entre la Russie et l'Ukraine, les marchés d'actions américains ont désormais dépassé leurs niveaux d'avant-guerre. La volatilité des actions américaines s'est avérée beaucoup plus faible que celle de leurs homologues européennes, qui sont plus exposées à la crise et au ralentissement économique. Quant aux emprunts d'État, la revalorisation a été très rapide sur l'ensemble de la courbe des taux américains. Son inversion sur le segment 2-10 ans ne doit pas être, selon nous, considérée comme un signe de récession et le différentiel de taux d'intérêt 3 mois-10 ans, que nous considérons comme un indicateur plus fiable, reste largement positif.

Les États-Unis ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle face à la crise et la solidité du marché du travail continue de stimuler la croissance économique cette année, malgré l'apparition de pressions inflationnistes. En revanche, l'Europe a pleinement subi les effets du conflit et doit faire face à un ralentissement significatif de sa croissance en 2022. De même, en Chine, où la pandémie continue de se propager malgré la politique du « Zéro Covid », nos prévisions de croissance pour 2022 ont été revues à la baisse.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale (Fed) ont toutes deux réagi tardivement à la montée de l'inflation, la première davantage que la seconde, et la guerre a compliqué la voix vers la normalisation des politiques. Selon nos prévisions, les relèvements de taux et le resserrement quantitatif devraient se poursuivre, mais à un rythme plus lent en Europe qu'aux États-Unis.

