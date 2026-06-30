L'économie du Sri Lanka reste vulnérable malgré l'apaisement de la crise au Moyen-Orient ; selon le FMI, les réformes sont essentielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécrire en ajoutant une nouvelle introduction, des informations contextuelles et des citations tirées de la conférence de presse du FMI) par Uditha Jayasinghe

L'économie sri-lankaise reste vulnérable aux chocs extérieurs malgré l'apaisement de la crise au Moyen-Orient, a déclaré mardi un responsable du Fonds monétaireinternational (FMI)appelant ce pays insulaire à poursuivre ses réformes clés.

Soutenu par un programme de 2,9 milliards de dollars accordé par l'institution financière internationale, le Sri Lanka se remet d'une grave crise financière déclenchée il y a quatre ans par une pénurie record de dollars.

Frappée par la flambée des coûts énergétiques, cette nation insulaire, qui importe la totalité de son carburant, a instauré un rationnement, augmenté fortement les prix et déclaré les mercredis jours fériés depuis début mars.

Malgré l’allègement des coûts énergétiques, le Sri Lanka doit continuer à faire preuve de prudence en matière de dépenses publiques, reconstituer ses réserves de change et protéger les ménages les plus pauvres, a déclaré mardi Evan Papageorgiou, chef de la mission du FMI au Sri Lanka.

"La politique monétaire doit rester prudente, agile et fondée sur les données afin de préserver la stabilité des prix dans un contexte d’incertitude mondiale accrue", a déclaré M. Papageorgiou, ajoutant que les restrictions liées à la balance des paiements devaient être progressivement supprimées.

La Banque centrale du Sri Lanka a relevé son taux directeur de 100 points de base pour le porter à 8,75 % en mai, sa plus forte hausse en trois ans, afin de contrer la hausse de l’inflation et la dépréciation de la monnaie dues à l’impact du choc énergétique provoqué par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Malgré cette hausse des taux, l’inflation a atteint 6,8% en juin et devrait rester supérieure à l’objectif de 5 % fixé par la CBSL pendant les trois à quatre prochains mois, ont indiqué les analystes.

Le Sri Lanka devrait également poursuivre la réforme des entreprises publiques déficitaires, maintenir la répercussion des prix de l’énergie et renforcer la gestion de sa dette publique, a ajouté M. Papageorgiou afin d’approfondir la reprise économique.

Le septième examen du programme du FMI débutera dans le courant de l’année.