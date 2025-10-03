L'économie de l'arrêt : Le secteur des services perd de son dynamisme

Les principaux indices boursiers américains sont dans le vert; le Dow Jones est en tête

Les services aux collectivités sont en tête des gains sectoriels du S&P; les services de communication sont les plus en baisse

L'indice européen STOXX 600 augmente d'environ 0,5%

Le dollar est dans le rouge; le bitcoin passe au vert; l'or et le brut progressent

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en hausse à ~4,11 %

ÉCONOMIE DE L'ARRÊT: LE SECTEUR DES SERVICES PERD DE SON DYNAMISME

Les investisseurs, privés de données économiques officielles en raison de l'incapacité du Capitole à parvenir à un accord de financement et à rouvrir le gouvernement, ont été contraints de se contenter de données indépendantes. Ainsi, lors d'une journée qui aurait été dominée par le rapport sur l'emploi du département du travail, les acteurs du marché ont dû se contenter d'indices des directeurs d'achat (PMI) concurrents.

Le verdict: le secteur des services a perdu de son élan le mois dernier.

L'indice PMI non manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) USNPMI=ECI a perdu 2 points pour s'établir à 50, le no man's land de l'indice PMI qui sépare l'expansion de la contraction.

Les analystes prévoyaient une baisse moins importante de 0,3 point à 51,7.

Un examen plus approfondi des sous-composantes de l'indice montre que la production a chuté de 5,1 points pour atteindre un niveau à peine contractif de 49,9, tandis que les nouvelles commandes ont reculé de 5,6 points pour s'établir à 50,4, s'accrochant ainsi à l'expansion par les ongles. L'emploi a continué de diminuer, mais à un rythme moins soutenu, augmentant de 0,7 point pour atteindre 47,2.

Les stocks ont replongé dans la contraction, après avoir fait le yo-yo en anticipation/réaction à la crise erratique - et continue - des tarifs douaniers sur plusieurs fronts du président Trump.

Les prix payés - un indicateur de l'inflation - ont augmenté pour atteindre 69,4. Cette composante - un prédicteur de l'inflation - a maintenant été au nord de 60 pendant 10 mois consécutifs, la plus longue période depuis que les fermetures de COVID ont étranglé la chaîne d'approvisionnement.

"Les commentaires indiquent en général une croissance modérée ou faible, avec des observations plus isolées sur les difficultés de livraison des fournisseurs", écrit Steve Miller, président du comité de l'ISM chargé de l'enquête sur les entreprises de services. "L'emploi continue de se contracter, en raison d'une combinaison d'efforts d'embauche retardés et de difficultés à trouver du personnel qualifié

En effet, les remarques des participants à l'enquête sont truffées de mentions de tarifs douaniers, d'incertitude économique, de défis liés à la chaîne d'approvisionnement et de conditions d'affaires moins favorables.

D'un autre côté, l'avis final de S&P Global sur l'indice PMI des services de septembre USMPSF=ECI , donne une vision plus positive du secteur. L'indice a été revu à la hausse de 0,3 point à 54,2 par rapport à l'estimation "flash" publiée il y a deux semaines.

La lecture marque un léger affaiblissement après les 54,5 du mois d'août.

"La croissance du secteur des services s'est légèrement ralentie en septembre mais est restée suffisamment forte pour compléter une performance impressionnante sur l'ensemble du troisième trimestre," déclare Chris Williamson, économiste d'entreprise en chef chez S&P Global. "Il est décevant de constater que l'amélioration de l'optimisme des entreprises n'a pas réussi à stimuler la croissance de l'emploi, les embauches étant presque au point de mort, signe d'un malaise accru sur le marché du travail, les entreprises s'efforçant souvent de fonctionner plus efficacement dans des conditions commerciales incertaines."

Pris ensemble avec le PMI manufacturier de mercredi, l'indice composite de S&P Global a pris de l'élan, augmentant de 0,3 point pour atteindre 53,9.

Les indices S&P Global et ISM se distinguent par la pondération de leurs différentes composantes.

Cela montre dans quelle mesure les indices PMI concurrents s'accordent (ou non). Il semblerait qu'ils soient généralement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'indice PMI manufacturier, mais qu'ils se séparent au niveau des services:

Enfin, pour atténuer la douleur de l'absence d'un rapport sur les salaires, on pourrait être tenté de voir dans quelle mesure la jauge de l'emploi dans les services de l'ISM suit de près les salaires des services privés du département du travail - qui représentent 80 à 90 % de l'ensemble des salaires privés aux États-Unis.

Malheureusement, le graphique ci-dessous montre que la relation entre les deux est négligeable:

(Stephen Culp)

