 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Lecornu jette l'éponge, la balle dans le camp de Macron
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 00:44

Le Premier ministre français sortant Sébastien Lecornu fait une déclaration à l'Hôtel Matignon à Paris

Le Premier ministre français sortant Sébastien Lecornu fait une déclaration à l'Hôtel Matignon à Paris

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a démissionné lundi, estimant que les conditions "n'étaient plus réunies" pour exercer sa fonction au regard, notamment, des "appétits partisans" liés à l'élection présidentielle de 2027.

La balle est désormais dans le camp du président Emmanuel Macron qui peut nommer un successeur, provoquer une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ou bien démissionner - hypothèse qu'il a toujours rejetée jusqu'ici.

"Etre Premier ministre est une tâche difficile (...) mais on ne peut pas l'être quand les conditions ne sont pas réunies", a dit Sébastien Lecornu dans une déclaration à Matignon visant à expliquer la démission de son gouvernement nommé 14 heures plus tôt.

Trois facteurs ont conduit le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République à jeter l'éponge moins d'un mois après sa nomination.

Les formations politiques n'ont pas vu "la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution" pour le budget 2026, a-t-il avancé.

Sébastien Lecornu a renoncé vendredi à faire usage de cet article qui permet de faire adopter un texte sans vote, et promis une "nouvelle méthode de partage du pouvoir".

Dans un paysage politique très fragmenté, il a ensuite reproché aux partis "d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale".

Enfin, "la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle", a-t-il dit.

"Il suffirait de peu pour que ça fonctionne", a-t-il aussi avancé, "en étant plus désintéressé pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains ego".

La veille, Bruno Retailleau, le président des Républicains reconduit au ministère de l'Intérieur, avait critiqué la composition de la nouvelle équipe moins de deux heures après son annonce, jugeant qu'elle "ne reflét[ait] pas la rupture promise".

Bruno Retailleau a réitéré ses critiques sur TF1 lundi, évoquant un problème de "confiance" et reprochant à Sébastien Lecornu de lui avoir caché - malgré un long entretien dominical - l'arrivée au ministère des Armées de l'ancien ministre de l'Economie Bruno Le Maire .

L'élu vendéen qui avait accepté l'an dernier de faire partie du "socle commun" a mis la balle dans le camp d'Emmanuel Macron, "clef de voûte" qui a "le pouvoir de dissoudre" ou "de nommer un autre gouvernement."

"C'est à lui choisir. C'est lui qui a les clefs pour notre avenir", a-t-il dit.

Aux deux extrêmes de l'arc politique, La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN) réclament une dissolution rapide, voire une démission du président.

"S'il y a situation de blocage, alors il faudra retourner aux urnes. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens avant d'en arriver là. Simplement, ces moyens-là ne m'appartiennent pas, a dit Bruno Retailleau.

La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a proposé une rencontre aux autres partis de gauche afin d'"envisager toutes les hypothèses ouvertes par cette situation".

Cette idée sera étudiée par le Parti socialiste (PS) et le Parti communiste français (PCF) lors de leurs réunions respectives, a appris Reuters auprès des partis concernés.

Mais la cheffe de file des Écologistes, Marine Tondelier, a dit douter d'un rapprochement à gauche, alors le PS tente de s'émanciper des Insoumis.

"Ça paraît assez évident que le Parti socialiste, qui est d’ailleurs en ce moment en train de se réunir, ne va pas accourir vers La France insoumise comme si de rien n'était. Ce qui a été dit et ce qui a été fait les mois précédents laisse des traces et c’est normal", a-t-elle dit sur BFM TV.

DÉMISSION INATTENDUE

Emmanuel Macron a accepté la démission du gouvernement de Sébastien Lecornu au lendemain de la présentation d'une équipe "resserrée" de 18 membres, aggravant la crise politique née de la dissolution de l'Assemblée nationale décidée l'an dernier par le chef de l'Etat.

Fidèle à son positionnement sans concession vis-à-vis de l'Elysée, Jean-Luc Mélenchon a réclamé l'examen immédiat de la motion déposée par 104 députés visant à destituer Emmanuel Macron.

Le Rassemblement national a réitéré pour sa part sa demande de dissoudre l'Assemblée nationale et appelé à la démission du président.

"Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l’Assemblée nationale", a déclaré Jordan Bardella, président du RN.

Les marchés financiers ont fortement réagi à la démission du Premier ministre français : le CAC 40 a perdu plus de 2% avant d'amortir un peu ses pertes, à -1,18% vers 13h30. Les actions bancaires ont vivement réagi, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole perdant de 4% à près de 6%. L'euro reculait de 0,7% sur la journée à 1,1665 dollar.

(Rédigé par Kate Entringer, avec la rédaction de Paris, édité par Elizabeth Pineau)

Emmanuel Macron
Crise de gouvernement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

10 commentaires

  • 06 octobre 18:59

    Y-a-t-il encore un aux mains pures?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Gaza-Début des pourparlers en Égypte au sujet du plan de Trump
    Gaza-Début des pourparlers en Égypte au sujet du plan de Trump
    information fournie par Reuters 07.10.2025 00:44 

    par Ahmed Fahmy, Nidal al-Mughrabi et Andrew Mills Des délégations d'Israël et du Hamas ont entamé lundi des négociations indirectes en Égypte dont les États-Unis espèrent qu'elles permettront de mettre fin à la guerre à Gaza, avec au coeur de leurs échanges des ... Lire la suite

  • Un agent de la police aux frontières (CBP) à Broadview, dans l'Illinois, le 3 octobre 2025 ( AFP / OCTAVIO JONES )
    Trump menace d'utiliser l'état d'urgence pour déployer la Garde nationale
    information fournie par AFP 07.10.2025 00:16 

    Le président américain Donald Trump a intensifié lundi la pression sur l'Etat de l'Illinois et la ville de Chicago en évoquant un possible recours à l'état d'urgence pour surmonter l'opposition des autorités locales et des décisions de justice contre le déploiement ... Lire la suite

  • Un homme portant un bébé passe devant les photos des victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, au mémorial du massacre du festival Nova, à Réïm dans le sud d'Israël, le 6 octobre 2025 ( AFP / JOHN WESSELS )
    Les négociations indirectes pour mettre fin à la guerre à Gaza commencent en Egypte
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:45 

    Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à deux ans de guerre à Gaza ont commencé lundi en Egypte, mais elles pourraient prendre plusieurs jours, selon une source proche de ces discussions. Ces pourparlers sont ... Lire la suite

  • Défilé Chanel lors de la Fashion Week, le 6 octobre 2025 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Fashion Week: Matthieu Blazy déploie sa galaxie chez Chanel
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:11 

    C'était l'événement le plus attendu de cette Fashion Week parisienne: Matthieu Blazy a fait lundi soir ses débuts chez Chanel, avec une première collection qui revisite les codes fondateurs de la maison dans un dialogue entre passé et présent. Sous la verrière ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank