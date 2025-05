"L'économie chinoise subira un choc négatif sur ses exportations vers les États-Unis" (Vontobel)

(AOF) - "L'escalade inattendue du conflit commercial pourrait modifier notre appréciation du potentiel de performance absolue des marchés chinois et asiatiques pour 2025. En revanche, elle ne remet pas en cause notre conviction sur leur capacité à résister et à surprendre positivement, en relatif, face aux marchés développés, y compris les États-Unis", souligne Jean-Louis Nakamura, head of conviction equities chez Vontobel.

"En début d'année, nous estimions que, contrairement aux actifs américains alors valorisés pour le scénario le plus optimiste, les actions chinoises présentaient un potentiel de revalorisation significatif. Cela était particulièrement vrai dans l'hypothèse où les autorités mettraient en œuvre des politiques visant à rééquilibrer la croissance cyclique, en passant des exportations nettes à la consommation intérieure", poursuit Jean-Louis Nakamura.

L'ampleur des droits de douane réciproques imposés par les États-Unis à la Chine rend désormais ce rééquilibrage non seulement plus que nécessaire, mais aussi potentiellement plus massif qu'anticipé initialement.

En cas de fort ralentissement ou de récession aux États-Unis, les économies asiatiques et chinoises ne seront pas épargnées, mais la capacité de la Chine à isoler au moins partiellement sa croissance intérieure des vents contraires mondiaux reste sans égale dans le monde.

" Il est encore trop tôt pour prédire à quoi pourrait ressembler l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais il est d'ores et déjà évident que ces discussions seront plus longues et complexes qu'il y a six ans. L'exclusion temporaire de certains produits électroniques clés du tarif général de 145% appliqué à la Chine constitue un premier aveu de la part de l'administration américaine des lourdes conséquences que feraient peser de tels droits de douane sur ses entreprises et ses consommateurs. Les prochaines semaines, voire les prochains mois, seront probablement consacrées à ajuster plus finement ces prélèvements sur des importations stratégiques", estime Jean-Louis Nakamura.

Entre-temps, il ne fait aucun doute que l'économie chinoise subira un choc négatif significatif sur ses exportations vers les États-Unis. Ces dernières représentent 15% des exportations totales chinoises. "Un premier réflexe consistera à rediriger une partie de ces flux vers d'autres marchés développés (notamment européens), ainsi qu'à accroître la part des exportations transitant par des pays tiers avant d'être réexportées vers les États-Unis – en supposant que ces pays échappent aux droits punitifs", note l'analyste.

Cela explique pourquoi la Chine et les États-Unis se livrent, depuis le " liberation day ", à une course pour sécuriser l'ouverture de pays tiers essentiels dans cette stratégie (comme l'illustre le récent déplacement du président Xi au Vietnam et dans d'autres pays de l'ASEAN : Association des nations de l'Asie du Sud-Est).