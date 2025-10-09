L'école de médecine de Harvard accorde une licence à Microsoft pour son contenu sur la santé des consommateurs

L'université de Harvard a annoncé mercredi que son école de médecine avait conclu un accord de licence avec Microsoft MSFT.O , accordant à l'entreprise technologique l'accès à son contenu de santé grand public sur des maladies spécifiques et des sujets de bien-être.

Microsoft versera à Harvard des droits de licence, a déclaré un porte-parole de l'université dans un communiqué, ajoutant que l'accord a été conclu par l'intermédiaire de Harvard Health Publishing, la division santé grand public de la Harvard Medical School.

Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de l'entreprise visant à réduire sa dépendance à l'égard d'OpenAI, le fabricant de ChatGPT.

Le Wall Street Journal, qui a rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée, a indiqué que le partenariat permettra d'enrichir l'assistant d'intelligence artificielle Copilot de Microsoft avec des contenus liés à la santé.

La dernière version de Copilot, qui devrait être lancée dès ce mois-ci, utilisera le contenu de Harvard Health Publishing pour répondre aux questions des utilisateurs sur des sujets médicaux et de bien-être, a indiqué l'université.

Jusqu'à présent, Copilot s'est principalement appuyé sur les modèles d'OpenAI pour alimenter les outils de sa suite de productivité, notamment Word et Outlook.

Microsoft a récemment commencé à intégrer Claude d'Anthropic et développe également ses propres modèles d'IA, dans le cadre de la diversification de sa stratégie en matière d'intelligence artificielle.