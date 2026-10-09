L'échec de l'introduction en bourse de Firmus porte un coup dur au marché boursier australien

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par Christine Chen

L'échec de l'introduction en bourse de 5 milliards de dollars de Firmus, l'opérateur de centres de données NVDA.O soutenu par Nvidia, porte un coup dur aux marchés financiers australiens, qui sont déjà confrontés à une diminution du nombre d'entreprises cotées, ont déclaré des investisseurs.

L'indice boursier de référence australien étant fortement dominé par les quatre grandes banques et les géants miniers, certains gestionnaires de fonds espéraient qu'une introduction en bourse d'une grande entreprise technologique rendrait le marché plus attractif en offrant davantage de choix aux investisseurs.

Vendredi, Firmus a annulé son projet d'introduction en bourse, invoquant la volatilité et les conditions du marché, et a déclaré qu'elle se tournerait plutôt vers une levée de fonds privée.

D'un montant de 5 milliards de dollars, cette introduction en bourse très attendue aurait constitué la quatrième plus importante au monde depuis le début de l'année, derrière celles de SpaceX, CXMT Corp et Cerebras Systems, selon les données de Dealogic.

Il s'agirait également de la deuxième plus importante introduction en bourse jamais enregistrée à la Bourse australienne ( ASX.AX ), derrière celle de Telstra Corp, qui s'élevait à 10 milliards de dollars en 1997.

Ce retrait constitue un revers pour l'ASX, qui est confrontée à une baisse du nombre de sociétés cotées suite à plusieurs privatisations majeures ces dernières années et à un faible nombre de nouvelles introductions en bourse en perspective, ont déclaré des investisseurs.

“C'est vraiment grave”, a déclaré Oscar Oberg, gestionnaire de portefeuille en chef chez Wilson Asset Management WAM.AX , évoquant les répercussions de l'échec de l'opération sur les marchés financiers. WAM est un investisseur de Firmus depuis l'année dernière.

“Nous avons acheté des actions très tôt, je ne vais pas le cacher. Mais je pense simplement que cela aurait été bénéfique pour le marché d'avoir quelque chose de nouveau.”

“L'absence d'introductions en bourse est très frustrante pour nous depuis très, très longtemps… C'est pour moi l'aspect le plus décevant.”

Selon les données de LSEG, les ventes de nouvelles actions en Australie n'ont atteint que 1,37 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, soit le niveau le plus élevé depuis 2021, mais bien en deçà de celui des bourses concurrentes à l'échelle mondiale.

Hong Kong, par exemple, a vu 118 entreprises, principalement issues du secteur technologique, lever environ 50 milliards de dollars via des introductions en bourse au cours de cette période, selon les données de la Bourse de Hong Kong.

L'ASX a également vu ses sociétés cotées diminuer progressivement, en particulier dans le secteur des infrastructures, en raison de rachats par des entreprises privées, a déclaré Jamie Hannah, directeur adjoint des investissements et des marchés de capitaux chez VanEck Australia.

En septembre 2026, l'ASX comptait 1 891 sociétés cotées, contre 2 066 en 2016, selon l'opérateur boursier.

“C'est un coup dur pour le marché de ne pas parvenir à attirer l'une de ces grandes introductions en bourse”, a déclaré M. Hannah . “Nous souhaitons voir se réaliser des transactions de plus grande envergure sur le marché. Et je pense que la plupart des Australiens qui investissent aimeraient également voir davantage d'opportunités se présenter.”

M. Hannah a expliqué que si l'échec de l'introduction en bourse de Firmus était en grande partie lié à la nature même de l'entreprise, il constituait également un coup dur pour la diversité du marché, qui est fortement concentrée entre les quatre grandes banques et les grandes sociétés minières telles que BHP et Rio Tinto.

Dans un contexte qui renforcerait encore la concentration des sociétés minières, le groupe minier Glencore GLEN.L , coté à Londres, prévoit de faire son entrée à l'ASX le 14 octobre, et son directeur général a déclaré vendredi que la société avait constaté un "très fort" intérêt de la part d'investisseurs potentiels.

“Nous sommes très surpondérés dans le secteur des matières premières et, bien sûr, dans le secteur financier. Ce sont les piliers du marché australien, ce qui génère également une performance cyclique liée à la surpondération individuelle de chacun de ces secteurs”, a déclaré M. Hannah .